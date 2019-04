A cura della Redazione

Il 2019 è iniziato molto bene per il settore del gioco online, specialmente per quanto riguarda il comparto dei casinò virtuali. Dando una scorsa ai dati pubblicati dalle principali agenzie giornalistiche orientate al mercato del gioco italiano ed europeo, possiamo avere un quadro maggiormente esaustivo della situazione in un momento particolare per il settore dopo il Decreto Dignità, vediamo in dettaglio un dato per quanto riguarda i giochi che sono stati maggiormente praticati in questo ultimo periodo. Il primo trimestre del 2019 segna un dato importante: c’è stato un balzo del 13,9% per i casinò virtuali a cui bisogna inoltre mettere in conto il risultato operativo per il mese di marzo, con il 19,8% in più rispetto al dato dell’anno passato. Tra i giochi maggiormente praticati risultano, come era già successo nel precedente semestre, le slot machine online, il blackjack, il baccarat e ovviamente la roulette online.

Come accedere al gioco: come aprire un conto

Per accedere al gioco è necessario seguire questi step.

Creare un account di gioco, inserire i proprio dati e la propria email- dopo le verifiche necessarie- occorre fornire i documenti d’identità. Tutti i siti legali chiedono i documenti. E’ una garanzia di sicurezza e responsabilità da parte degli operatori che ottemperano alle normative imposte dalla legge.

Un’ulteriore verifica può essere necessaria quando si introduce un metodo di pagamento che serve per depositare fondi sul vostro conto di gioco. Questo può avvenire in vari modi: con carte di credito, anche prepagate, con portafogli elettronici come Paypal, Skrill o Neteller.

Una volta finanziato il proprio conto, spesso al primo deposito i casinò offrono bonus di benvenuto che hanno però termini e condizioni che bisogna leggere e capire. In caso di vincita si possono ritirare le vincite sugli stessi mezzi utilizzati per depositare: carte di credito, portafogli elettronici, ecc.

I tipi di roulette disponibili sul web

Come tutti sanno le quote di mercato della roulette, tra le attrattive per il gioco dei casinò virtuali, risultano le più alte del momento, ma ci sono alcune considerazioni da fare proprio sulla roulette. In particolare è importante sottolineare come il successo della roulette in Italia sia legato alla roulette classica, meglio nota con il nome di european roulette da non confondere con la French Roulette e soprattutto con l’American Roulette, che si discosta dalla roulette classica o europea in quanto contiene un numero aggiuntivo, il doppio 0. Tutti conoscono bene il gioco della roulette, ma sono in pochi a praticare questo gioco da casinò digitale con criterio, basando quindi la propria puntata sui principali aspetti, legati alla puntata sui numeri, sul colore, e infine su pari o dispari. Per i giocatori ancora più esperti ci sono poi le puntate interne e quelle esterne, basate su carrè, cavallo, terzina e doppia terzina.

Come per ogni tipo di gioco, più ci si addentra in esso, più si scoprono fattori e componenti propedeutici per la vittoria. In effetti il gioco della roulette, si presta a diverse combinazioni e può essere praticato e giocato sia con metodo, sia basandosi sull’istinto. Per molti è considerato un semplice gioco di fortuna e appartiene quindi al gioco d’azzardo puro e più classico.

Cosa dicono gli esperti

Come per tutti i giochi ad un certo punto entra in scena la statistica che utilizza in modo esteso dati e calcolo delle probabilità. Per gli esperti però ci sono alcuni calcoli statistici e combinatori che si possono eseguire al fine di vincere con un metodo efficace. Dipende molto dall’indole con cui si gioca, in base anche al raggiungimento del proprio obiettivo. Stando ai dati relativi al circuito del gioco online, la roulette nel corso degli ultimi due anni, è diventato uno dei giochi maggiormente diffusi e praticati, specialmente se rapportato alle slot online e ai videopoker, che sono giochi maggiormente utilizzati dal circuito del gioco di tipo fisico. I dati che riguardano i casinò virtuali, indicano come le varie roulette siano state protagoniste per il gioco online, sia durante il 2018, sia nella prima parte di questo 2019. Un segnale che il gioco online si sta spostando su nuove attrattive, specialmente da quando viene praticato da utenti che si collegano direttamente attraverso smartphone e tablet. Il successo della roulette o del blackjack, per il gioco di carte chiamato 21, mostra un nuovo trend dove a farne le spese è stato maggiormente il poker online e le poker room, che attualmente non stanno più ottenendo il seguito e il successo delle passate stagioni.