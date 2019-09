A cura della Redazione

Domani sarà l’ultimo giorno di riprese della fiction Rai “L’amica geniale 2”. Per tre giorni consecutivi la Real Fabbrica d’Armi, trasformata per l’occasione in Salumificio Soccavo, è stato il set della serie tv che tanto successo ha riscosso nella prima serie, entrata nel cuore di ben 7 milioni di spettatori tra Italia e Stati Uniti.

Oltre 300 tra attori e comparse hanno popolato in questi giorni i locali della struttura vanvitelliana, trasformata in una grande azienda per la produzione di salumi. Lo Spolettificio ha visto un'affluenza enorme di persone, macchine e camion d’epoca, mega attrezzature per le riprese cinematografiche. Alcune scene sono state girate anche all’esterno della struttura militare (vedi foto di manifesti affissi sui muri esterni della Real Fabbrica d’Armi).

“Il tutto è stato possibile – afferma il comandante dello Spolettificio colonnello Berardo Sabbatino – grazie alla disponibilità del direttore generale dell’Agenzia Industrie Difesa (AID) ingegnere Giancarlo Anselmino. Per quanto mi riguarda, sono onorato di aver ospitato la produzione Mowe per le riprese della seconda serie tv de “L’amica geniale 2”. Sarà questa un’occasione per far conoscere al mondo intero la realtà dell’opificio militare torrese. Nel contempo, abbiamo ridato vita a locali storici abbandonati da decenni, utilizzati negli anni solo come magazzini. Infine – conclude il comandante – è stato molto bello vedere tanta gente ed interagire con il mondo dello spettacolo”.

Ma cosa succederà ne L’amica geniale 2? Dopo la prima serie tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante, la seconda serie sarà tratta dal suo prosieguo, “Storia del nuovo cognome”.

Chi farà parte del cast? Sicuramente sono parte delle riprese le due protagoniste adolescenti, Margherita Mazzucco e Gaia Gerace. Ma ci sarà anche Giovanni Amura (leggi intervista), giovane attore di Torre Annunziata (suo padre è gestore dello Sporting Club Oplonti), e Francesco Serpico a interpretare rispettivamente Stefano Carracci e Giovanni Sarratore, padre di Nino.

Non ci resta che attendere la primavera del 2020, quando andrà in onda la seconda serie de “L’amica geniale”.