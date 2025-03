“Ho iniziato la mia carriera di “cantante” all’età di quattro anni, in modo molto divertente, imitando davanti alla tv il mio idolo musicale, Luciano Pavarotti, e usando un mestolo come microfono!”.

È la prima cosa che mi ha detto Luca Venditto, tenore di 25 anni. Nato a Pompei il 3 agosto 1999, ha iniziato a cantare nel coro della città a 6 anni, poi ha partecipato a manifestazioni musicali e a provini televisivi.

“A 13 anni, grazie al maestro Leonardo De Amicis, che mi ha selezionato per “Ti lascio una canzone”, programma condotto da Antonella Clerici - continua Venditto - mi sono esibito con la canzone “Non pensare a me “ di Claudio Villa”.

Luca ha continuato quella prima esperienza, durante la quale si classificò al terzo posto, intervenendo per una decina di volte e duettando anche con Gigi D’Alessio e Cochi e Renato. “Poi mi sono iscritto al liceo musicale di Nocera Inferiore, dove ho conseguito la maturità - aggiunge Luca - , per frequentare in seguito il conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, al quale sono iscritto al quinto anno per il corso di laurea specialistica in canto lirico e teatro musicale”.

Attualmente il tenore di Pompei collabora con il teatro lirico di Salerno ed è stato scelto per un ruolo importante. “Il maestro Daniel Oren mi ha affidato la parte di Nemorino, il protagonista principale dell’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, è la mia prima esperienza da solista”.

Giovedì 21 marzo Luca Venditto si esibirà al teatro Mattiello della sua città natale, dove risiede. “Nell’ambito della serata dedicata a due personaggi originari di Torre Annunziata, Filippo Alison e Dino De Laurentiis, canterò “Caruso’” di Lucio Dalla – conclude - in omaggio al grande cantante bolognese scomparso e a Sorrento, dove la scrisse, una città alla quale anche De Laurentiis era molto legato”.

Luca Venditto aspira a calcare i teatri di tutt’italia e del mondo ed è l’augurio che gli abbiamo fatto. E’ ancora giovane e potrà con il tempo realizzare questo suo sogno.