Un incontro pubblico per informare i cittadini sui contenuti della riforma della giustizia e sul quesito referendario. È questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata dall’associazione politica oplontina OPlonti Futura in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 marzo alle ore 19.30 presso la sede di Oplonti Futura in corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata. L’incontro sarà un momento di informazione, confronto e partecipazione aperto alla cittadinanza, con l’intento di illustrare in modo chiaro i contenuti della riforma e favorire un dibattito pubblico consapevole.

Ad intervenire saranno diversi esperti del settore giuridico. Tra i relatori il professor avvocato Orazio Abbamonte, docente di Storia del diritto e della giustizia in Europa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. Previsti anche gli interventi dell’avvocato Alfredo Sorge, coordinatore del comitato “Sì cambia per le Riforme”, dell’avvocato Luigi D’Uva, vicepresidente della Camera Penale di Salerno, e dell’avvocato Francesco Romano della Camera Penale di Torre Annunziata.

L’incontro sarà introdotto dall’avvocato Cesare Ciaravola, segretario di Oplonti Futura, mentre a moderare il dibattito sarà l’avvocato Giuseppe De Luca, presidente dell’associazione. Sono previsti inoltre i saluti istituzionali del consigliere comunale Lucio D’Avino.

L’iniziativa si propone di offrire ai cittadini un momento di approfondimento sui temi della giustizia e sulle ragioni del referendum, promuovendo una partecipazione informata al voto. Come recita lo slogan dell’evento: “Il voto è un diritto, la consapevolezza è una responsabilità”.