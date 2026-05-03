A cura della Redazione

“Pnrr e trasparenza degli appalti: strumenti per giornalisti e deontologia” sono i temi del corso di formazione professionale organizzato dall’Associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti”, dalla Commissione Uffici stampa dell’Ordine dei giornalisti della Campania e dall’associazione Monithon Europe Ets.

L’appuntamento è per sabato 16 maggio 2026 alle 9,00 presso l’Auditorium dell’Antiquarium di Boscoreale (Na). I lavori saranno introdotti dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, e dal presidente dell’Associazione giornalisti vesuviani, Antonio d’Errico. Interverranno i giornalisti Alessandra Malanga, consigliera dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Vito Bentivenga, Componente dell’ufficio stampa del Comune di Napoli, e Gianluca De Martino, segretario dell’Associazione giornalisti vesuviani. Norme e strumenti per la trasparenza degli appalti saranno i temi affrontati dall’avvocato Boris Vitiello, esperto di diritto pubblico e amministrativo. Monitoraggio civico degli appalti pubblici sarà al centro della relazione di Antonella Ciociola, componente della redazione di Monithon per il progetto iMonitor 2.0, un progetto europeo co-finanziato dall’Unione europea. L’evento formativo sarà moderato dal giornalista Gianmaria Roberti.

I giornalisti che intendano partecipare al corso, che attribuisce 4 crediti formativi, dovranno prenotarsi sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it.

“Alle politiche comunitarie e al ruolo dell’Europa nel superare la pandemia da Covid si era dedicato, nell’ultimo periodo della sua vita, Carmine Alboretti, giornalista, scrittore e vaticanista, cui è intitolata la nostra associazione. Ed è nel solco del suo impegno per la professione e per la cittadinanza attiva che continueremo ad operare”, afferma il presidente Antonio d’Errico.