Pompei vive oggi una giornata storica con la visita pastorale di Papa Leone XIV al Santuario della Beata Maria Vergine del Santo Rosario. Migliaia di fedeli, pellegrini e cittadini hanno raggiunto sin dalle prime ore del mattino la città mariana per partecipare all’evento religioso più atteso dell’anno, nel giorno tradizionalmente dedicato alla Supplica alla Madonna di Pompei.

Il Pontefice è arrivato in elicottero nell’area meeting del Santuario, accolto dalle autorità civili e religiose, dal prelato di Pompei monsignor Tommaso Caputo e da una folla festante che ha salutato il suo ingresso tra applausi, bandiere vaticane e cori.

La visita di Leone XIV assume un valore altamente simbolico: cade infatti a un anno esatto dalla sua elezione al soglio pontificio e si inserisce nel solco della grande devozione mariana che lega il Santuario di Pompei ai pontefici. Prima di lui visitarono la città Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco.

Il programma della giornata si è aperto con l’incontro del Papa con le opere di carità del Santuario, dove il Pontefice ha salutato bambini, famiglie, volontari, persone fragili e ospiti delle strutture assistenziali legate alla realtà pompeiana. Successivamente Leone XIV ha attraversato piazza Bartolo Longo in auto scoperta, ricevendo l’abbraccio dei fedeli presenti.

Momento centrale della visita è stata la celebrazione della Santa Messa sul sagrato del Santuario, seguita dalla recita della tradizionale Supplica alla Madonna di Pompei, una delle preghiere mariane più celebri e sentite del mondo cattolico.

Durante la permanenza a Pompei, il Santo Padre si è raccolto anche in preghiera nella cappella dedicata a San Bartolo Longo, fondatore del Santuario e recentemente canonizzato proprio da Leone XIV.

La città è stata blindata per motivi di sicurezza, con un imponente dispositivo predisposto dalle forze dell’ordine e maxi schermi installati nelle piazze per consentire a tutti di seguire la celebrazione. Dopo la tappa pompeiana, il Pontefice proseguirà la sua visita pastorale in Campania raggiungendo Napoli nel pomeriggio.

(Le foto della visita sono pubblicate sulla nostra pagina Facebook)