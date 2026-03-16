A cura della Redazione

Pulizia straordinaria sul tratto di spiaggia antistante la Villa Comunale di Castellammare di Stabia in vista delle festività pasquali. Dalle prime ore del mattino gli operatori di Velia Ambiente sono entrati in azione per un intervento di ripristino dell’area, che negli ultimi mesi ha risentito degli effetti delle mareggiate e dell’accumulo di rifiuti.

L’attività rientra tra quelle programmate nell’ambito del servizio di igiene ambientale del Comune di Castellammare di Stabia e punta a garantire decoro, pulizia e accoglienza a cittadini e turisti in uno dei luoghi simbolo della città.

“Gli interventi di pulizia straordinaria e di manutenzione ci permettono di restituire alla città questo tratto di spiaggia – sottolinea il sindaco Luigi Vicinanza – con l’obiettivo di continuare a valorizzare il nostro litorale e offrire un’immagine positiva di Castellammare di Stabia a quanti sceglieranno di trascorrere qui le festività pasquali e i mesi estivi”.

Le operazioni di pulizia e manutenzione proseguiranno anche nei prossimi mesi, con ulteriori interventi programmati lungo il litorale per migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici.