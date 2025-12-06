A cura della Redazione

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Commissariato di Castellammare di Stabia hanno effettuato un controllo in uno stabile sito alla Traversa Lattaro, dove hanno rinvenuto oltre 3 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana ben occultata all’interno di un’intercapedine del ballatoio e all’interno del sottoscala.

Inoltre, nel corso del medesimo servizio, i poliziotti hanno rinvenuto materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, 2 bilancini di precisione e sette cartucce GLF.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook