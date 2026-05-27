Inquinamento del Sarno, sequestrato un altro cantiere nautico a Torre Annunziata

A cura della Redazione

Nuovo sequestro nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del fiume Sarno. La Polizia Metropolitana di Napoli, su disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha sequestrato un cantiere nautico situato in via Piombiera, a Torre Annunziata.

Il provvedimento riguarda la società “Antico Cantiere del Legno di Aprea Giovanni di Cataldo srl” ed è stato eseguito nell’ambito delle attività investigative finalizzate all’accertamento e alla rimozione delle cause di inquinamento del Sarno.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il cantiere svolgeva attività di manutenzione, trattamento, rifinitura e rimessaggio di imbarcazioni in assenza della prescritta autorizzazione ambientale AUA. Contestata la violazione delle norme previste dal Decreto Legislativo 152/06 in materia di emissioni in atmosfera.

La Polizia Metropolitana ha quindi proceduto al sequestro d’urgenza di un’area di circa mille metri quadrati, di cui 400 coperti e 600 scoperti, utilizzata per lo stazionamento e la manutenzione delle imbarcazioni.

Secondo la Procura, il sequestro si è reso necessario per impedire la prosecuzione dell’attività irregolare e prevenire ulteriori conseguenze ambientali.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli coordinato dalla Procura oplontina, con il supporto tecnico dell’Arpac e delle forze di polizia, finalizzato a contrastare l’inquinamento del Sarno e dei suoi affluenti lungo l’area costiera della penisola sorrentina.