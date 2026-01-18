Tutti noi conosciamo la vita e le opere dello scrittore torrese Michele Prisco. Ma quali sono state le sue origini familiari? Abbiamo fatto una ricerca genealogica su di lui e in questo articolo la proponiamo ai lettori nel 106esimo anniversario della sua nascita.

Incominciamo con il dire che Michele Prisco è nato a Torre Annunziata il 18 gennaio del 1920 (questa è la data dichiarata al Comune quattro giorni dopo, con l'atto 153). Il padre Salvatore, avvocato di 46 anni, domiciliato in via Parini, 80, si presentò il 22 ottobre davanti al segretario comunale Ciro Zampognaro, dichiarando che il 18 ottobre, alle ore 7,20 del mattino era nato da Anna Maria Prisco, sua moglie, un bambino al quale aveva dato i nomi di Michele, Bartolomeo, Domenico, Luigi.

Salvatore Prisco era nato il 29 dicembre 1873 alle ore 4 nella casa di via del Popolo, 76. La madre era Caterina Castellano, di anni ventiquattro, figlia di Salvatore e moglie di Giuseppe Prisco, di anni trentatré, notaio, figlio di Antonio, per cui al bambino fu dato il nome del nonno materno e non paterno. Salvatore Prisco sposerà Maria Anna Prisco (stesso cognome ma non parente) il 25 febbraio 1905 nella casa di lei, in via del Popolo 325, in quanto la sposa aveva un problema di salute.

Maria Anna (questo il nome sull'atto di nascita e non Anna Maria) era nata il 29 luglio 1884, alle due pomeridiane, in via del Popolo 90, dichiarata il giorno successivo, figlia di Ernesta Bergamasco e Domenico Prisco.

E siamo arrivati ora a Giuseppe Prisco, nonno di Michele. Nato il 13 dicembre 1840, alle ore 17,30, nella casa della Strada Regia di Sopra, da Maria Antonia Orlando. Il padre Antonio lo dichiarò nello stesso giorno con i nomi di Giuseppe, Francesco, Alfonso Filomeno, Geltrude, e lo fece subito battezzare nella chiesa dello Spirito Santo.

Giuseppe sposerà il 30 gennaio 1869 la moglie Caterina Maria Anna Castellano, figlia di Salvatore e Maria Carmela Pisani, nata il 27 ottobre 1848 e dichiarata il giorno successivo con l'atto 417. Poiché Antonio aveva 41 anni nel 1840, quando è nato il figlio Giuseppe, si presume che sia nato nel 1799, e la moglie Maria Antonia Orlando che ne aveva 33, dovrebbe essere nata nel 1807, per poter andare ancora di più indietro nel tempo sarebbe necessario consultare gli archivi delle chiese di Torre Annunziata.

Completiamo questa ricerca con Michele Prisco, Premio Strega nel 1949 per " La Provincia addormentata", dedicato al padre, e l'anno successivo Premio Venezia per "Gli eredi del vento", dedicato alla madre. Il 6 ottobre 1951 sposò Sarah Buonomo che gli diede due figlie, Annella e Caterina. Michele Prisco è morto il 19 novembre 2003.

