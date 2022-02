A cura di Benedetta Esposito

Brutte notizie per la neo-conduttrice delle Iene Belen Rodriguez. Il suo sogno sta andando in frantumi ancor prima di realizzarsi.

Sono solo due le puntate delle Iene che la Mediaset ha mandato in onda su Italia1 e già sono iniziati malumori e malcontenti.

Ogni anno, la produzione cerca sempre soluzioni innovative per migliorare il programma e nuove strategie da adottare, ottenendo sempre un grande successo e innumerevoli ascolti.

Quest’anno non è andata così. I tipici uomini e le tipiche donne in giacca e cravatta ci sono, le interviste anche e non mancano nemmeno le numerose inchieste. Allora qual è il problema?

La nuova conduzione, il duo Teo Mammucari e Belen Rodriguez, ma soprattutto quest’ultima che non hanno convinto il pubblico.

La famosa modella argentina, che doveva essere il cavallo di battaglia vincente per il programma, si è rilevata essere invece un vero e proprio flop.

Nella prima puntata aveva confessato che l’essere diventata una iena, rappresentava per lei un sogno realizzato e aveva fatto una promessa:

“Prometto di darvi tutto l’amore di cui sono capace”

Una promessa davvero commovente ma forse avrebbe dovuto assicurare l’impegno all’amore.

Come riporta Dagospia, i buoni propositi della showgirl sono venuti meno già il giorno delle prove, in cui si è presentata con un ritardo di due ore.

Purtroppo il seguito non è andato meglio. Risultati insoddisfacenti sono quelli che ha raggiunto le Iene sotto la conduzione di Belen: 8,9 di share per la prima puntata e ancor meno per la seconda, con 7.6.

Ingaggiata da Pier Silvio Berlusconi, la Rodriguez ha deluso le aspettative.

Non ci sono, per il momento, notizie in merito alla sua esclusione dal programma, ma nel frattempo girano voci su un possibile ritorno di una vecchia conduttrice: Alessia Marcuzzi.