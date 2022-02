A cura della Redazione

Spunta un nome e una foto sul web. Una dichiarazione che lascia tutti senza parole. Si definisce una “bellezza alla Can Yaman”, ma in realtà non è lui.

Da qui partono i rumors sulla possibile partecipazione di Can Yaman a La Pupa e il Secchione di Barbara D’Urso. Ovviamente non è assolutamente vero, anzi colui che ne prenderà parte è Emmanuele Tardino, etichettato come sosia dell’attore turco, anche se le fan non sono per niente convinte che Emanuele sia il sosia di Can.

In realtà Emanuele non si è mai definito il sosia di Can Yaman, ma la sua bellezza è stata definita da altri come “una bellezza alla Can Yaman”. Quella di Emanuele è una bellezza selvaggia, proprio come quella di Can Yaman quando interpretava Can Divit in Daydreamer, serie andata in onda lo scorso anno su Canale 5.

Oltre ad Emanuele, tra i papabili concorrenti del reality, spicca, tra tutti, Yuri Pennisi. Il web creator, da quasi 350 mila followers su Instagram, è apparso in televisione anche a nella prima edizione di ‘Love Island Italia”.

