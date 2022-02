A cura della Redazione

Silvia Mazzieri, che intrepreta Alba Patrizi nella serie tv Doc -Nelle tue mani, è incinta. Lo ha annunciato lei stessa nelle score ore sui suoi profili social tramite un post in cui si è immortalata con il suo compagno e il pancione in vista.

“Il mio regalo più grande VOI”, ha scritto, lasciando intendere chiaramente di essere in dolce attesa.

Al suo fianco il famoso attore italiano, Yari Gugliucci.

Silvia e Yari, da sempre molto riservati circa la loro vita privata, non hanno divulgato altri dettagli in merito alla gravidanza, né tanto meno sulla loro storia d’amore.

Tra Yari Gugliucci e Silvia Mazzieri ci sono 19 anni di differenza. Silvia è del ’93, mentre Yari, originario di Salerno, è nato nel 1974.

La carriera di Gugliucci è iniziata a fine anni Novanta. L’interprete ha avuto ruoli sia cinematografici che televisivi. Tantissimi anche i personaggi nelle fiction tv.

Di recente lo si è visto in Furore, per la regia di Alessio Inturri, in Sirene, regia di Davide Marengo, e nella famosa serie I bastardi di Pizzofalcone 3 con Alessandro Gassman.

