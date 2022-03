A cura di Franci Russo

Ha cancellato tutti i suoi concerti in Russia e ha condannato l’invasione in Ucraina. Parliamo di Albano Carrisi, notoriamente amico, ora ex, del presidente russo Vladimir Putin.

Ma il cantante pugliese ha fatto di più. Nella sua tenuta di Cellino San Marco dalla serata di oggi, giovedì 17 marzo, ospiterà tre profughi ucraini: una mamma con la sua bambina e un ragazzo di 17 anni, in fuga dai bombardamenti dell’esercito russo.

"Arriveranno nel pomeriggio - rivela all'AGI il cantante -. Una mia cugina da anni ha rapporti con la comunità ucraina, oggi arriverà un gruppo di cinque persone, tre staranno in casa mia, mi sembra giusto e doveroso".

Al Bano prende le distanze dal leader russo dopo che era stato un suo grande ammiratore. Nel 2009 fu invitato perfino alla sua festa di compleanno a San Pietroburgo, dove cantò nello stesso salone del G8. A causa della sua amicizia con Putin nel 2019 Al Bano finì in una lista nera di artisti considerati una minaccia per la sicurezza nazionale dell’Ucraina.

"Ho cantato per Putin, mi è piaciuto in passato e ora non mi piace più, ma mi è dispiaciuto, in questi giorni, vedermi definito 'amico di Putin' - precisa all’AGI - l'ho conosciuto, ho cantato per lui, ma purtroppo non sono un suo amico, altrimenti gli avrei consigliato di far parlare l'intelligenza".

L’ultimo concerto in Russia di Albano è stato 25 ottobre 2018 quando si è esibito insieme alla sua ex moglie Romina Power.

(Nella foto, Al Bano e Romina sul palco in una fase del concerto del 2018 in Russia)

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Kerem Bürsin protagonista di un grande evento dopo la rottura con Hande Erçel. Ecco di cosa si tratta

Demet Özdemir: nella nuova serie dell’ex di Can Yaman anche la famosa attrice di Love is in the air. Ecco di chi si tratta

Mediaset: addio alla storica insegnante di Amici di Maria De Filippi? Ecco cosa è successo

Mediaset: La Pupa e il Secchione. Il balletto è a "luci rosse", imbarazzo per Barbara D'Urso: «E' impazzita!»

Mediaset: Uomini e Donne, drammatico incidente per una dama di Maria De Filippi. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI