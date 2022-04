A cura di Benedetta Esposito

Ferragnez, è questo il nome usato per indicare una delle coppie più amate ed apprezzate del gossip italiano.

L’appellativo deriva dall’unione, appunto, di Fedez (famosissimo cantante) e Ferragni, il cognome della bellissima influencer Chiara, nonché sua moglie.

Come tutti sanno, quest’ultimo periodo per la coppia non lascia presagire niente di buono. Come un fulmine a ciel sereno, una tragica notizia ha sconvolto la loro vita, allegra e spensierata, suscitando tristezza e tanta preoccupazione.

Si tratta della malattia del cantante. Quest’ultimo, suo malgrado, ha scoperto di soffrire di un tumore endocrino del pancreas, per il quale si è dovuto sottoporre ad una pericolosa e difficile operazione.

Le delicate condizioni di salute del cantante sono presto diventate di dominio pubblico. È stato lo stesso Fedez a rivelarle ai fan, attraverso post sui social e video, ricevendo in cambio messaggi affettuosi di vicinanza, speranza e pronta guarigione.

L'entrata in scena di Fabrizio Corona

Ma, mentre amici, familiari e anche il web si sono uniti al dolore della coppia, purtroppo una persona, come spesso accade, sul dolore ci ha marciato.

Si tratta di Fabrizio Corona, che ancora una volta ha mostrato il suo lato peggiore.

Se esistesse un sinonimo per Fabrizio, sarebbe la parola “guai”.

Sta di fatto che Fedez e Chiara non hanno lasciato correre le sue azioni e l’hanno mandato a processo per insulti e diffamazione.

I precedenti tra i Ferragnez e Fabrizio risalgono al 2020, anno in cui quest’ultimo aveva insultato la coppia ed anche Vittoria, la figlia ancora in grembo della madre.

L’ex re dei paparazzi, avrebbe insultato i due chiamandoli ebeti, accusandoli, inoltre, di aver programmato il sesso della bambina per scopi di lucro dal punto di vista editoriale. A gennaio, inoltre, ci sarebbe stata anche un’altra querela contro Corona, il quale avrebbe deriso pubblicamente l’ultimo lavoro discografico di Fedez.

Se al tempo la Procura di Milano decise di archiviare il caso, oggi invece è stato riaperto. La battaglia è ancora in corso ma non vi sono dubbi su chi ne uscirà vincitore.

Non dimentichiamo che Fabrizio Corona è già agli arresti domiciliari, quindi, per lui, la situazione può solo peggiorare.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Cecilia Rodriguez all’Isola dei Famosi spiazza tutti. Ecco cosa ha detto

MasterChef: ex concorrente Polone al centro del gossip. Ecco perché

Rai, Serena Bortone: chi c'è nel suo letto? "Invasione di campo a mezzanotte"

Mediaset: Barbara D’Urso “tagliata” durante la diretta di Pomeriggio Cinque. L’ira delle fan

Rai: sospende “E’ sempre mezzogiorno”. Antonella Clerici sostituita. Ecco da chi

Piero Barone de "Il Volo" e Elisabetta Gregoraci: messaggi e cuoricini sui social

Rai: via alle riprese della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Fuori Emanuel Caserio

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI