A cura di zara penna

Rai: Serena Bortone di “Oggi è un altro giorno” esce allo scoperto. Ecco chi è il suo nuovo amore.

Serena Bortone è sempre stata molto riservata. In ogni intervista che concede, l’argomento principale è sempre il lavoro, e quasi sempre glissa su argomenti che riguardano la sua sfera sentimentale.

Da diverso tempo, si vocifera che la conduttrice abbia una storia d’amore con il 32enne direttore d’orchestra Lorenzo Viotti, che tra l’altro è stato ospitato anche nel salotto televisivo della Bortone.

In una recente intervista per FQMagazine, la presentatrice di casa Rai non è stata esentata dal parlare della sua vita privata, che come quella professionale l’ha portata ad affrontare dei cambiamenti importanti. Infatti la Bortone ha abbandonato l’informazione per passare all’intrattenimento, conducendo con successo la trasmissione Oggi è un altro giorno.

Il format ha portato a mamma Rai grossi risultati in termini di audience.

Serena Bortone: rivelazioni sulla sua vita sentimentale

Durante l’intervista, dopo aver toccato argomenti inerenti alla sua carriera, non sono mancati riferimenti alla vita privata. E così Serena si racconta soprattutto dopo lo scoop lanciato da Dagospia, che per primo ha parlato del presunto flirt della Bortone con il giovane direttore d’orchestra.

La conduttrice, però, ha smentito i rumors che la vedrebbero impegnata con Lorenzo Viotti.

Serena Bortone, infatti, afferma: “Ma no, macché storia d’amore, io sono una melomane. Perché poi alla fine, ma che ve devo racconta’? Quando mi ‘accaso’ ve lo dico, come si fa in famiglia, vi racconto solo le cose importanti”.

Nella vita della conduttrice al momento non ci sarebbe nessuno amore in corso, ma solo tanto lavoro.

