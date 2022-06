A cura di Franci Russo

Kerem Bürsin e Hande Erçel sono stati i protagonisti della serie tv Love is in the air trasmessa in Italia da Canale 5. La fiction ha entusiasmato milioni di telespettatori, tanto è vero che i due attori turchi sono diventati popolarissimi anche nel nostro Paese.

L’ultima puntata della serie è andata in onda il 5 aprile scorso 2022, ma solo oggi veniamo a conoscenza di alcuni dettagli verificatisi durante le riprese.

Si scopre, infatti, dai giornali turchi che Kerem Bürsin non voleva prendere parte ad una scena e aveva chiesto al regista di farsi sostituire da uno stuntman. Faceva molto freddo e l’attore avrebbe dovuto immergersi nelle acque del mare e nuotare. Così il regista decise riprendere la scena da un grandangolo e da lontano utilizzando il sostituto dell’attore.

Kerem Bürsin e Hande Erçel fanno il bagno nelle acque del mare Antalya

La puntata della scena è andata in onda in Italia il 17 giugno 2021 su Canale 5, dove si vedono i due attori farsi il bagno nelle acque del mare di Antalya.

Ma chissà quante altre situazioni si sono verificate durante le riprese della serie che noi non sappiamo.

Una cosa è certa, però: è nata una storia d’amore tra i due protagonisti di Love is in the air: Kerem Bürsin ed Hande Erçel.

Leggi anche: Kerem Bursin: dimentica Hande Ercel con attrice di Love is in the air. La foto

Parallelamente alla parte che dovevano interpretare, i due infatti attori hanno iniziato una love story anche fuori dal set, appassionando milioni di telespettatori. Poi, come d’incanto, a dicembre dell’anno scorso arriva la grande delusione dei fan di entrambi: Kerem e Hande si sono lasciati. Senza un motivo apparente e senza che i due dessero una spiegazione di quanto accaduto.

Si sono fatte molte ipotesi al riguardo, ma per i rispettivi i loro idoli rappresentavano la coppia perfetta: belli, bravi e affascinanti.

Un’analogia con un’altra coppia di attori turchi protagonisti della serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, trasmessa sempre su Canale 5: Can Yaman e Demet Özdemir.

Entrambi protagonisti e molto amati dal pubblico televisivo, anche se non c’è stata mai nessuna conferma della loro, presunta o reale, love story.