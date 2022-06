A cura di zara penna

Il famoso attore Kerem Bursin è stato visto a un evento la scorsa notte ad Istanbul.

Bursin, era nello stesso locale con diverse celebrità turche, tra cui Nilperi Sahinkaya, attrice conosciuta in Italia per aver recitato in Cherry Season andata in onda su Canale 5, e Melisa Dongel, interprete di Ceren in Love is in the air.

Oltre agli attori, presente anche il comico e disegnatore di fumetti, Cem Yılmaz.

In particolare le telecamere turche hanno immortalato una conversazione tra Kerem e Cem.

Fin qui sembrerebbe tutto normale. In realtà non tutti sanno che qualche anno fa tra Kerem Bürsin e il comico ci sono stati dei diverbi a causa di una donna. Parliamo dell’attrice Serenay Sarıkaya, la quale lasciò Kerem per Cem Yılmaz, 18 anni più grande di lei.

Vederli insieme nello stesso locale ha ovviamente incuriosito la stampa turca.

Kerem Bursin: battibecco con i giornalisti per l’ex Serenay Sarıkaya

Quando Bursin è uscito dal locale è stato intervistato e i paparazzi non hanno perso tempo per sapere se avesse perdonato Cem.

Kerem Bürsin non si è tirato indietro e ha risposto: "Stai parlando di Cem Yılmaz? Il mio rapporto con Cem è molto buono e ci amiamo moltissimo, quindi non ci sono problemi tra di noi".

Quando però il giornalista ha fatto riferimento all’attrice Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin si è arrabbiato e ha affermato con tono deciso: "Qual è il problema, quanti anni sono passati...".

Storia archiviata allora, Kerem ha dimenticato l’offesa di Cem e allo stesso tempo non riserva più rancore per la sua ex fidanzata Serenay.

Ad oggi Kerem, dopo la rottura con Hande Ercel di qualche mese fa, è felicemente single. Si diverte alle feste con amici e parenti, si dedica allo sport e al suo lavoro. Il prossimo progetto, infatti sarà un film con Antonio Banderas per una produzione della Disney Plus.

