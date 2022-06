A cura di Benedetta Esposito

È ormai da tempo che si parla di Chiara Ferragni, una delle influencer più note, amate e seguite di questi ultimi anni, oltre che designer e modella.

La sua carriera nel mondo dei social come blogger inizia nel lontano 2009 quando, insieme a Riccardo Pozzoli, crea il blog The Blonde Salad e la sua notorietà raggiunge vette altissime cinque anni dopo, nel 2014, quando diventa la prima fashion blogger che appare su una copertina della famosa rivista Vogue.

Da allora Chiara non si ferma più e, con il passare degli anni, il suo volto diventata sempre più popolare grazie anche all’aiuto della tv ed in particolare delle pubblicità, in cui lei diventa testimonial di alcuni marchi famosi come Intimissimi, Pantene e Swavroski.

Continuando comunque a svolgere le sue attività di modella e fashion blogger i suoi interessi e di conseguenza i contenuti pubblicati su suoi social, si evolvono a partire dal 2016, anno in cui viene ufficializzata la sua relazione con il rapper italiano Fedez, con il quale convolerà a nozze due anni dopo e con il quale metterà al mondo due splendidi figli: Leone e Vittoria.

Purtroppo, recentemente, parliamo proprio dei primi mesi di questo 2022, una tragedia ha sconvolto e devastato l’intera famiglia. A Fedez è stata diagnosticato un tumore endocrino al pancreas, per il quale ha subito diverse operazioni, suscitando non poca preoccupazione nella famiglia oltre che tra gli amici e ai fan. Fortunatamente la situazione sembrerebbe essersi stabilizzata tanto che il cantante è tornato a coltivare la sua passione, appunto quella di cantare, infatti è da poco che uscito il suo nuovo brano, intitolato La Dolce Vita, che ha composto insieme a Tananai e Mara Sattei e che probabilmente diventerà il nuovo tormentone di quest’estate.

Nel frattempo anche la Ferragni, dopo lo shock iniziale della malattia del marito, è gradualmente tornata ai suoi blog, ai social e proprio in questi giorni ha preparato una piccola sorpresa per i fan, un modo per sancire il suo ritorno. Sulla sua pagina Instagram si legge: “Fantastica sorpresa per voi ragazzi. Io e Daygum abbiamo creato due edizioni limitate di Daygum Insta White pack: il classico gusto menta e il gusto Flirty Smile Mint. Ora disponibili”.

La sorpresa della Ferragni consiste dunque in due tipi diversi di gomme, di due gusti differenti e firmate con il suo nome. Per alcuni può sembrare qualcosa di sciocco ma, in generale, quando si è fan di qualcuno, vi è la tendenza a collezionare, poster, oggetti autografati e tutto ciò che riguarda il proprio idolo. Quindi, considerando che Chiara è una delle influencer più amate, sicuramente, per molti di loro, anche questi semplici pacchetti di gomme, possono rappresentare qualcosa di importanze e prezioso, da inserire nella propria collezione.