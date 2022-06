A cura di Gilda Riga

Francesca Ferragni sarebbe pronta a convolare a nozze con lo storico fidanzato Riccardo Nicoletti.

La sorella delle influencer e imprenditrici digitali Chiara e Valentina, è tra le tre sicuramente quella meno famosa (anche se conta quasi 1 milione e mezzo di follower su Instagram), e non ha scelto di intraprendere la stessa carriera delle sorelle, che oltre ad essere delle vere e proprie star dei social media, sono diventate delle affermate imprenditrici e richiestissime dai più esclusivi brand di moda a livello internazionale.

Francesca, infatti, ha deciso di seguire le orme di papà Marco, affermato dentista di Cremona. E’ dottoressa in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ed ha anche conseguito una specializzazione in Chirurgia Orale. Dal suo profilo Linkedin risulta che attualmente lavora presso l’Ospedale San Paolo di Milano.

Francesca Ferragni è fidanzata dal 2009 con Riccardo Nicoletti, classe 1981, chitarrista delle rock band Under Static Movement e Rosco Dunn, e responsabile organizzativo della società LPS Electronics. I due si apprestano a diventare molto presto genitori di un maschietto, con la sorella Chiara che ha spoilerato per errore il nome del primogenito della sorella minore (il bimbo si chiamerà Edoardo) nel corso del baby shower che si è tenuto presso una cascina nella campagna milanese.

Francesca Ferragni: la location scelta per il matrimonio

Ma l’imminente nascita del piccolo Edo non dovrebbe essere l’unica lieta novella per Francesca e Riccardo. Infatti, la coppia dovrebbe sposarsi il prossimo settembre e l’influencer Deianira Marzano ha rivelato attraverso il suo profilo Instagram la possibile location scelta per la cerimonia: “Una persona che conosco che lavora al Castello di Rivalta, mi ha detto che Francesca Ferragni si sposerà proprio al Castello il prossimo settembre. Ha confermato oggi, è amica della figlia del Conte! Ma la notizia è ancora da verificare”.

Il Castello di Rivalta è un imponente complesso fortificato che si trova a Rivalta, frazione del Comune italiano di Gazzola, in provincia di Piacenza. Si tratta di una sontuosa residenza signorile trasformata in struttura ricettiva di lusso, più volte scelta dai Reali d’Inghilterra per trascorrere le vacanze.

Insomma, se l'indiscrezione della Marzano fosse confermata, per Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si preannuncia una cerimonia da sogno in una location "reale".