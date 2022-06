A cura di Gilda Riga

Stefano De Martino e Andrea Delogu protagonisti di un nuovo appuntamento musicale in programma per l’estate 2022.

A darne notizia il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, che lo ha annunciato direttamente dal suo account Instagram: “La grande musica torna live, in tv, on line e nelle più suggestive piazze italiane. Da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai 2 e Ray Play arriva ‘Tim Summer Hits’, il nuovo appuntamento musicale in sei puntate condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, che porterà dal vivo in tre città e in tutte le case degli italiani le hit dell’estate 2022, con i più grandi nomi della musica italiana”. Sarà Roma la prima città ad accogliere lo show in piazza del Popolo, per poi spostarsi a Portopiccolo (Trieste) e Rimini, con le esibizioni degli artisti del panorama musicale italiano.

Stefano De Martino: vacanze con Belen in una location da sogno

Stefano De Martino è tornato nuovamente con Belen Rodriguez. La coppia ha trascorso insieme alcuni giorni di vacanza, ovviamente in compagnia di loro figlio Santiago, e della piccola Luna Marì, che la showgirl argentina ha avuto dall’ex compagno Antonio Spinalbese. Stefano e Belen hanno soggiornato a Ca’ Pellicciano, in Romagna, in una villa da sogno in collina con piscina circondata da vigneti. Una location non proprio accessibile a tutti: il costo per soggiornarvi, infatti, è di 4 mila euro a settimana, ed ha 4 camere da letto, 5 bagni ed oltre 1.000 metri quadrati di prato.

Andrea Delogu: la nuova casa con vista su San Pietro

Andrea Delogu, invece, dopo la fine del matrimonio con l'attore Francesco Montanari, ha confessato di avere una relazione con un modello di 23 anni. Si tratta di Luigi Bruno, con cui la conduttrice radiofonica è stata paparazzata da Diva e Donna. Nel frattempo, Delogu sta completando la ristrutturazione della sua nuova casa a Roma con vista sulla Cupola di San Pietro. Un sogno, quello di appartamento tutto suo, che è finalmente riuscire a realizzare poco dopo aver festeggiato il 40esimo compleanno.