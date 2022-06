A cura di Gilda Riga

Valentina Ferragni sempre più icona di stile e star dei social media. L’influencer e imprenditrice ha spiccato il volo, e sembra essersi definitivamente liberata dall’ingombrante ombra della sorella Chiara.

Dopo la laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con la discussione di una tesi sull’influenza dei social blogger nella società, la più piccola delle sorelle Ferragni ha fatto della sua passione per la moda un lavoro (ripercorrendo le orme di Chiara, fashion blogger numero 1 sul pianeta), fondando il Valentina Ferragni Studio che produce accessori e gioielli, e prestando il proprio volto per alcuni dei brand di moda più prestigiosi al mondo. Con quasi 4 milioni e mezzo di follower su Instagram, Valentina è una delle influencer più seguite in Italia, con la sua fama che è destinata ad accrescersi e a superare i confini nazionali.

Procede a gonfie vele anche la sua relazione con Luca Vezil, genovese classe 1991 (compirà 31 anni il prossimo 30 luglio), con il quale la Ferragni ha una solida e bellissima storia d’amore. Alcune settimane fa, la giovane coppia ha intrapreso un lungo viaggio che li ha portati alla scoperta delle Hawaii: attivissimi sui social, Valentina e Luca hanno condiviso su Instagram foto e video del loro soggiorno nell’arcipelago del Pacifico, ricevendo tantissimi apprezzamenti da fan e follower.

La sensuale pole dance: Valentina fa impazzire i fan

Ma la moda e i viaggi non sono le uniche passioni coltivate dalla Ferragni. Infatti, è anche una bravissima ballerina di pole dance. L’ultimo video postato sui social ha mandato letteralmente in visibilio i suoi seguaci, che hanno inondato di like e commenti l’esibizione al palo di Valentina.