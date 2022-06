A cura di Gilda Riga

Arisa e Vito Coppola sono tornati insieme? E’ questa una delle vicende a tenere banco sul web e nel mondo dei social media.

Il settimanale Vero li ha immortalati durante una passeggiata mano nella mano, durante la quale si scambiano anche un bacio appassionato.

La cantante lucana ha sempre dichiarato di nutrire un sentimento profondo nei confronti del ballerino conosciuto in occasione dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, che li ha visti trionfare. In un’intervista al Corriere dello scorso aprile, Arisa ha sottolineato che non ha una vera e propria relazione con Vito Coppola perché “lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategia, quella che non ti scrive o lascia squillare il telefono a vuoto. Mi spiace quando le cose sono a metà”.

Sembrava che la passionale love story tra i due fosse giunta all’epilogo. Al ballerino ebolitano era stato anche attribuito un possibile flirt con Lucrezia Lando, altra ballerina del talent show condotto da Milly Carlucci. Notizia poi smentita dai diretti interessati. Dunque, gli scatti pubblicati da Vero hanno di fatto sancito il ritorno di fiamma tra Arisa e Vito Coppola?

Arisa e le foto con Vito Coppola sulla rivista Vero: "Sono vecchie!"

A quanto pare, assolutamente no. E a fornire la corretta versione dei fatti è la stessa cantante, che commentando un post su Instagram di una fan, ha precisato che le immagini pubblicate da Vero mentre scambiava effusioni con Vito non hanno nulla a che vedere con il presente: “E’ una foto vecchia!” ha sottolineato stizzita la vincitrice dell'ultima edizione di Ballando.

Lo screen shot del commento della cantante è stato postato dall’influencer Deianira Marzano sul suo account Instagram. Nulla di fatto, dunque. Tra Arisa e Vito Coppola non sembra essere affatto tornato il sereno, anzi.

Dal canto loro, i fan della coppia continuano a sperare che tra i due possa esserci finalmente un riavvicinamento.