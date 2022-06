A cura di Gilda Riga

Piccola disavventura per Tommaso Zorzi. Il conduttore di Questa è casa mia, programma di intrattenimento in onda su Real Time, ha condiviso con i propri follower di Instagram un episodio che l’ha visto suo malgrado protagonista.

Il vincitore dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, aveva prenotato un soggiorno in un lussuoso hotel di Marrakech, dove avrebbe dovuto trascorrere un periodo di vacanza in compagnia del fidanzato Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Purtroppo le cose non sono andate come sperava la coppia, a causa di alcune problematiche verificatesi proprio all’interno della struttura situata nella città del Marocco.

Problemi alla tubature d'acqua dell'hotel: brutte notizie per Tommaso Zorzi

“Ieri ci ha chiamato l’hotel di Marrakech dove avevamo prenotato – spiega Zorzi in alcune stories condivise sul suo account Instagram -. Un hotel bellissimo dove volevo andare da un botto di tempo, ma ci hanno detto che c’è un problema alle tubature dell’acqua, e che saremmo comunque potuti andare ma non avremmo potuto usare la doccia e l’acqua corrente. Ovviamente, ho risposto di no! Abbiamo dovuto fare un’altra prenotazione in un’altra struttura, ma avendo già pagato il primo albergo ora dobbiamo aspettare che ci rimborsino, sperando che questo avvenga nel più breve tempo possibile, anche se non è mai così! Però, vabbè. Si parte lo stesso, ma andiamo da un’altra parte”.

L’hotel inizialmente scelto da Zorzi e Stanzani per la loro vacanza in Marocco è il Palais Rhoul & Spa, struttura situata nel quartiere Palmerie, a 5 km dal centro di Marrakech. L’albergo, tutt’altro che economico (vi invitiamo a dare un’occhiata alle tariffe) vanta sistemazioni particolarmente lussuose, piscine all’aperto, bagni turchi, vasche idromassaggio e una spa di primissimo ordine.

Purtroppo Tommaso & Tommaso non potranno loro malgrado godere del lusso, del comfort e dei servizi che l’hotel mette a disposizione dei propri clienti. Sarà per un’altra volta, tubature dell'acqua permettendo!