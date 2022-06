A cura di zara penna

Ex concorrente di Amici di Maria De Filippi convola a nozze con la ballerina di Ballando con le telle

Parliamo di Graziano Di Prima che sposerà Giada Lini, ex ballerina del talent show di Milly Carlucci.

Graziano ha partecipato al talent show della De Filippi l’anno in cui hanno vinto The Kolors.

Pur non vincendo, il ballerino fu subito chiamato dalla tv inglese per partecipare al programma Strictly Come Dancing, in onda su BBC.

Giada Lini, invece, è stata ex maestra di ballo nel talent di Milly Carlucci e successivamente è diventata per qualche anno professionista di Amici, fino all’arrivo di Francesca Tocca.

Graziano e Giada stanno insieme da ormai sei anni, e dopo una proposta di matrimonio è arrivato il momento di coronare il loro sogno d’amore.

I due avevano preso la decisione di sposarsi nel 2020, ma a causa del Covid-19 hanno dovuto rimandare il tutto.

Dopo due anni la coppia ha comunicato, attraverso un video sui social, che manca poco al sì.

Graziano Di Prima di Amici lavora tutt’ora per uno show britannico. La partecipazione al programma della BBC, Strictly Come Dancig, ha spalancato le porte del successo al giovane, garantendogli una vita ricca di danza nella bella Inghilterra, infatti raramente lo si vede nella tv italiana.

Giada dopo l’esperienza a Mediaset ha lavorato per il programma di Milly Carlucci su Rai 1, Ballando con Le Stelle, come maestra di danza.

I fanatici di Amici ricorderanno che nello show di Maria De Filippi fece ingresso anche il fratello di Giada, Leonardo, concorrente di Amici 21.

Il ragazzo venne scelto per il serale dalla maestra Alessandra Celentano, però la sua partecipazione non durò molto.