A cura di Gilda Riga

Dopo il successo e la fama ottenuti con la vittoria nell’edizione 2020 di Amici di Maria De Filippi, Giulia Stabile ha intrapreso una nuova avventura, che però nulla a che vedere con la sua professione.

La ballerina italo-spagnola, che conta oltre 1 milione e mezzo di follower su Instagram, ha una relazione con il cantante Sangiovanni, conosciuto proprio in occasione della partecipazione al talent show della De Filippi.

Nonostante sul web circolasse la voce di una possibile rottura tra i due ex allievi della scuola più famosa d’Italia, la loro relazione procede a gonfie vele: Giulia e Sangiovanni sono felici e innamorati, e i post condivisi sui social da entrambi sono lì a testimoniarlo.

Giulia Stabile doppiatrice in un film Netflix

Come dicevamo in apertura, alla giovane ballerina è stata data l’opportunità di allargare i suoi orizzonti professionali. In che modo? E’ stata scelta da Netflix come doppiatrice per il film Il Mostro dei Mari, prodotto proprio dalla piattaforma streaming statunitense. E’ la stessa Giulia a condividere sul suo account Instagram un video-estratto della sua prima esperienza al doppiaggio: “Doppiare per la prima volta è stata un’esperienza bellissima, anche se solo un piccolo assaggio. All’inizio non è stato semplice, mi sono vergognata un po’ della mia ‘vocina’, darle tutta questa importanza e calarmi dentro un personaggio molto diverso da me mi creava un po’ d’imbarazzo. Per fortuna, però, Marco Guadagno, direttore del doppiaggio, è riuscito (grazie anche alla sua pazienza) ad aiutarmi e a farmi sentire a mio agio. Ha capito qual era la chiave giusta, gli è bastato poco. ‘Hai presente quando i bambini giocano e ti dicono: ti sfido ad un duello fino all’ultimo sangue? Come se fosse una cosa reale, nonostante sappiano che è un gioco? Entra nella loro ottica, fai come loro, tira fuori il tuo lato bambino per andare oltre alla vergogna’. E così ho fatto! Grazie a Netflix per avermi dato l’opportunità di fare questo piccolo cameo, è stata un’esperienza bellissima, non solo lavorativa ma anche personale!”.

Il film Il Mostro dei Mari sarà disponibile su Netflix a partire dall’8 luglio.