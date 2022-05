A cura di Gilda Riga

Giulia Stabile ha aperto la finale della 21esima edizione di Amici. La vincitrice dello scorso anno ha fatto il suo ingresso in studio per fare il proprio in bocca al lupo ai finalisti: “L’anno scorso stavo lì in mezzo, al vostro posto, assieme ad altre quattro persone. Non hanno portato la coppa a casa, ma hanno realizzato i loro sogni. Auguro lo stesso anche a voi”.

La ballerina, una delle artiste più amate del talent show condotto da Maria De Filippi, è parsa particolarmente emozionata: “Mi ha fatto super piacere seguirvi da vicino nel corso dell’anno. Vi sto abbracciando tutti quanti in questo momento. So che sapete ciò che questo programma vi può regalare, quindi tenetelo a mente. E godetevi la finale”.

Molto è stato scritto sulla relazione tra Giulia Stabile e Sangiovanni: secondo voci che circolano sul web, che però non hanno trovato alcuna conferma, la coppia starebbe vivendo una crisi a causa di un possibile flirt del cantante con Soleil Sorge, modella e influencer, ex concorrente del Grande Fratello Vip e giudice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione. In realtà i due sarebbero solo in trattativa affinché la Sorge possa apparire in uno dei prossimi videoclip di Sangiovanni.

Nessuna crisi, dunque, tra la ballerina e il cantante. La coppia preferisce vivere il loro amore lontano dal gossip e da occhi indiscreti, con rarissime apparizioni in pubblico mentre sono insieme, perché si impegnano molto a far rimanere il logo legame privato.

Giulia Stabile danza su Instagram: fan in delirio

Nel frattempo, Giulia Stabile continua la sua scalata anche nel mondo dei social. La ballerina ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video-spot per un brand di cui è testimonial, nel quale si esibisce in un balletto che ha fatto letteralmente impazzire i fan, raggiungendo quasi 500mila visualizzazioni. Tantissimi i commenti dei followers, che ovviamente hanno apprezzato la performance della giovane ballerina: “Pazzesca!”, “Sei sempre più spettacolare”, Incantati dalla tua bravura e dalla tua bellezza”, “Giulia sia definizione di bellezza”.

