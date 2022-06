A cura di Benedetta Esposito

Un posto al Sole è la serie made in Italy più longeva della televisione italiana.

Ogni anno, quando arriva l’estate, è tempo per i vertici televisivi di prendere decisioni importanti e sperimentare nuove strategie.

Nei tre mesi più caldi dell’anno, in tv raramente si vede qualcosa di nuovo. Per la nuova stagione, che sia di un telefilm, di una soap opera o di un reality, bisogna aspettare settembre. Ma ciò non significa che le emittenti televisive abbiano chiuso i battenti anzi, seppur sicuramente anche loro avranno occasione di godersi una vacanza, è proprio in questo periodo che lavorano di più e prendono le decisioni più importanti.

Quest’anno una parola che si è sentita molto è stata “svecchiamento”. Ma in che senso?

È da decenni che in tv si vedono e rivedono sempre gli stessi volti, gli stessi attori e gli stessi conduttori e, a quanto pare, lo “svecchiamento” rappresenta proprio la strategia che si è deciso di adottare quest’anno.

Ovviamente non vedremo scomparire da un giorno all’altro tutti i nostri personaggi preferiti, ma è anche giusto dar spazio a nuovi talenti. Oltretutto molti volti illustri della tv italiana hanno fatto il loro tempo e il loro dovere e, volontariamente, decidono di mettersi da parte per andare in pensione e recuperare il tempo perso con la famiglia e le persone più care.

Patrizio Rispo sarà sostituito da Alex Belli?

A tal proposito, proprio in questi giorni, sono in circolo voci riguardo un volto noto di famosa e infinita soap opera. Stiamo parlando di Patrizio Rispo che dal 1996 interpreta il ruolo di Raffaele Giordano, uno dei protagonisti di Un Posto al Sole. Secondo alcune indiscrezioni, l’attore sarebbe pronto per la pensione e per ironia della sorte un allontanamento avverrà anche nella soap opera, infatti il suo personaggio, dopo la rottura e la fine della relazione con Ornella, lascerà Palazzo Paladini per trasferirsi lontano.

Ma come si dice “morto un papa se ne fa un altro”, e allora chi prenderà il suo posto? Si vocifera che colui che andrà a sostituire Rispo nella serie televisiva napoletana più longeva della tv italiana sia un ex concorrente del Grande Fratello Vip 6: Alex Belli. Quest’ultimo aspirava ad ottenere un ruolo nel Il Paradiso delle Signore, ma avendo la serie chiuso i battenti, si sarebbe colta l’occasione della ritirata di Rispo.

Come già detto, nulla di confermato. Ma se così fosse, il pubblico accetterà di buon grado una tale sostituzione all’attore che per quasi trent’anni ha dato il volto all’amato Raffaele?