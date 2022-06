A cura di Gilda Riga

C’è aria di crisi nella relazione tra Antonella Fiordelisi e il fidanzato Gianluca.

A fornire l’indiscrezione è l’influencer Deianira Marzano attraverso il suo account Instagram. “E’ ufficiale. Come le fan avevano già notato, c’è aria di crisi tra Antonella Fiordelisi e il fidanzato Gianluca”.

Antonella Fiordelisi, schermitrice, modella e influencer con oltre 1 milione di follower su Instagram, è conosciuta al grande pubblico oltre che per i suoi successi sportivi, anche per i presunti flirt con Amedeo Barbato e Gonzalo Higuain. Ha avuto una relazione, durata circa due anni, con Francesco Chiofalo, personal trainer e concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso.

All’epoca della relazione con Chiofalo, Antonella si mostrò in lacrime su Instagram, dopo aver scoperto del tradimento da parte di Francesco con Aurora Ciorbi. Dopo tre mesi di tira e molla, Fiordelisi e Chiofalo tornarono insieme, per poi lasciarsi ufficialmente nel 2021, non senza polemiche.

Francesco Chiofalo: "Nessuna crisi. Escamotage per andare in tv"

A dire la sua sulla relazione tra Antonella Fiordelisi e il fidanzato Gianluca, imprenditore e mental coach campano, è proprio Francesco Chiofalo, secondo il quale la presunta crisi sarebbe esclusivamente frutto di una montatura: “Di escamotage per fare tv, nella vita ne ho visti veramente tanti. Ma vedere che una persona felicemente fidanzata si finge single solamente perché secondo la sua testa aumentano le chance di partecipare ad un programma televisivo, è veramente una cosa terribile. Mi rendo conto che al peggio non c’è mai fine. Io mi sento fortunato perché per fare televisione non ho mai dovuto adottare escamotage, e ho sempre potuto essere me stesso e dire la verità, ma mi rendo conto, purtroppo, che non può essere così per tutti”.

Stando a quanto dichiarato da Chiofalo, dunque, non ci sarebbe nessuna crisi tra la sua ex Antonella Fiordelisi e il suo attuale compagno Gianluca. Restiamo in attesa di eventuali ed ulteriori riscontri.