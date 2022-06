A cura di zara penna

Continuano le vicende di Massimo e Laura in 365 giorni.

A partire dal 19 agosto, si potrà seguire su Netflix il terzo capitolo del film erotico che ha visto Michele Morrone come protagonista. Il secondo sequel si basa sempre sulla trilogia di romanzi dell’autrice polacca Blanka Lipinska, che ha co-scritto la prima sceneggiatura con Mojca Tirs. I due si sono occupati anche del secondo e terzo capitolo insieme a Tomasz Mandes.

La storia di 365 Giorni 3 dovrebbe essere strettamente legata agli avvenimenti del secondo capitolo, che si conclude con la morte di Laura. La vita della moglie di Massimo è di nuovo appesa ad un filo, e nella terza parte della saga cinematografica dovranno affrontare ancora legati alla loro storia d’amore.

Nonostante sia stata da tempo confermata la realizzazione di un nuovo capitolo, non sappiamo ancora con certezza chi farà parte del cast di 365 Giorni. Le uniche conferme dovrebbero essere quelle Anna Maria Sieklucka e Michele Morrone, che hanno interpretato i due protagonisti, Laura Biel e Massimo Torricelli. Mentre nel cast del secondo capitolo erano presenti Bronisław Wrocławski (Mario), Otar Saralidze (Domenico), Magdalena Lamparska (Olga), Natasza Urbańska (Anna), Grażyna Szapołowska (Klara Biel). In occasione del secondo capitolo, inoltre, sono entrati in scena Simone Susinna, Ewa Kasprzyk, Darius Jakubowski e Ramón Langa.

Can Yaman nel terzo capitolo della saga?

Negli ultimi giorni, stanno circolando con insistenza le voci di una possibile entrata in scena della star turca Can Yaman. Non sappiamo se queste voci siano vere, ma i fan stanno fantasticando dopo l’amicizia nata proprio tra l’attore turco e Michele Morrone.

Come anticipato, 365 Giorni 3 sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix a partire dal 19 agosto, e sarà trasmesso in ben 190 Paesi.