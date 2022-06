A cura di zara penna

Can Yaman, stabilitosi in Italia da oltre un anno, è testimonial del brand di moda Dolce & Gabbana.

Proprio l'altro ieri, l'attore ha assistito in prima fila alla sfilata di Dolce e Gabbana alla Milano Fashion Week seduto accanto all'attore italiano Michele Morrone, protagonista del film '365 Giorni'.

Ieri un video, postato su tutti i social media, mostrava la complicità tra la star turca Can Yaman e Michele Morrone.

Dopo la sfilata però Michele e Can hanno proseguito la loro serata in un locale milanese tra drink, sigare e musica.

L’attore turco ha utilizzato il suo account Instagram per condividere una storia con i suoi follower definendo Morrone 'My New Brother'. Non c'è dubbio che i due siano ad oggi gli attori del momento.

Can è divenuto famoso in Italia per aver recitato con Demet Özdemir nella serie Daydreamer, ma anche per la sua precedente relazione sentimentale con la conduttrice televisiva italiana Diletta Leotta.

Yaman è anche uno dei volti di spicco di Disney Plus Turchia, lanciato il 14 giugno con una festa tenutasi a Istanbul, durante la quale Can si è trovato in una situazione imbarazzante dopo aver cercato di ignorare le domande dei giornalisti presenti all'evento.

Per quanto riguarda Disney+, Can Yaman dovrebbe presto iniziare le riprese della serie El Turco.

Michele Morrone invece, dopo il successo di 365 Giorni, gira l’Italia mostrandosi molto spesso sui social. Anche lui come Can conta molti followers su Instagram.

Si vocifera che questa nuova amicizia nasconda un progetto lavorativo insieme.