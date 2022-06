A cura di Benedetta Esposito

È da circa un anno che manca in tv, ma si vocifera che stia per tornare. Di chi stiamo parlando? Capelli biondi, fisico invidiabile e uno sguardo da bambina. Non può essere che Alessia Marcuzzi.

All’incirca dall’inizio della pandemia, la conduttrice si è ritirata a vita privata per dedicarsi a se stessa e alla famiglia, continuando comunque a comunicare con i fan e a condividere gli attimi più belli del suo periodo di pausa tramite i social.

È iniziata l’estate e come molti, anch’ella non ha perso occasione di trascorrere qualche giorno al mare nella bellissima Sicilia, tra Marzamemi e Siracusa, dove è stata avvistata insieme alla famiglia.

Presto la rivedremo in tv Alessia Marcuzzi in Boomerissimo

Secondo le voci che da qualche giorno sono in circolo e come riporta il portale Dagospia, la Marcuzzi fa bene a godersi questi attimi in compagnia di marito e figli poiché, da novembre, probabilmente, avrà molto meno tempo da trascorrere con loro.

Il motivo? La conduttrice avrebbe ricevuto dalla Rai una proposta per tornare in tv alla guida di un nuovo varietà dal nome Boomerissima, di produzione Banijay. In merito non si hanno molte informazioni, solo che sarà composto di 6 puntate e in ognuna di queste verranno mostrati avvenimenti importanti, di due anni per volta, della storia dell’Italia, dallo sport allo spettacolo, dalla cultura alla cronaca e tutto il resto e si metterebbero a confronto in una specie di gara con votazione finale.

Per il resto non ci sono altre curiosità da rivelare ma solo, per farsi un’idea, che questo programma ricorderà molto quello condotto da Carlo Conti, ovvero I Migliori Anni, che oltretutto dovrebbe ritornare in tv, su Rai1, l’anno prossimo.

Da TvBlog si è saputo che la storica conduttrice di Mediaset non ha ancora firmato con la Rai ma forse, solo per mancanza di tempo. Per saperne di più non ci resta che aspettare la presentazione di martedì prossimo dei palinsesti Rai.