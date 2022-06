A cura di zara penna

Era nell’aria. Dopo la serata del party della Disney Pus, si è tornato a parlare della coppia Can Yaman e Demet Ozdemir. I due che hanno recitato in DayDreamer nei ruoli di Can e Sanem, hanno fatto innamorare milioni dii italiani.

Can e Demet sono diventati, e tutt’ora sono, i due attori più amati e seguiti in Italia.

Una relazione segreta tra Can Yaman e Demet Odzemir?

Stando a delle indiscrezioni turche, sembra che tra i due ci sia un amore segreto, nascosto da ben quattro anni.

Sembra follia visto che dopo le riprese di DayDreamer ognuno ha preso la propria strada professionale e sentimentale.

Ma facciamo un passo indietro. Can e Demet hanno fatto coppia fissa durante le riprese della serie andata in onda su Canale 5.

Dopo un la fine della soap, arriva la notizia che i due si sono lasciati per un tradimento da parte di Can.

Dopo altri lavori in Turchia, Can arriva in Italia e viene paparazzato da subito con Diletta Leotta con cui ha una relazione.

Nel frattempo Demet si fidanza con il cantante turco Oguzhan Koc.

A dicembre tra i due arriva la prima crisi e si lasciano. Iniziano a circolare voci sulla omosessualità di Oguzhan e sul fatto che la storia con Demet sia solo una trovata pubblicitaria per lanciare Oguzhan e per coprire quello che in Turchia è un tabù.

A febbraio a San Valentino i due riappaiono insieme. Una pace che si conferma con una proposta di matrimonio a cui Demet sembra accettare.

Passano i mesi, ogni tanto i due appaiono sui siti gossip felici e innamorati, rilasciando dichiarazioni sulla preparazione del loro imminente matrimonio.

Finita la love story tra Demet e Oguzhan?

Da qualche giorno però circola in rete una notizia che, se dovesse essere confermata, sarebbe un vero e proprio colpo di scena. Molte fan di Can e Demet asseriscono con convinzione che la storia tra i due non si è mai conclusa ma è stata vissuta in gran segreto.

Addirittura alcune affermano di aver visto Demet in Sardegna la scorsa settimana quando Can è stato premiato al Filming Italy. Da qualche ora sul web si apprende che Demet ha annullato il fidanzamento con Oguzhan per raccontare finalmente la verità.

Il tutto sembra davvero un copione di un film. Non sarà che le serie turche hanno davvero condizionato l’immaginario narrativo di migliaia di fan?