A cura di Benedetta Esposito

Dopo tanto tempo di lontananza, finalmente Fedez e J-Ax ritornano insieme su uno stesso palco e davanti ad un grandissimo pubblico.

Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, e J-Ax pseudonimo di Alessandro Aleotti, sono entrambi due rapper italiani.

Dopo una lunga lista di successi musicali individuali i due, nel 2016, iniziano una collaborazione dando poi alla luce il singolo Vorrei Ma Non Posto. Da questo primo brano, la coppia diventa, sia in ambito lavorativo che privato, inseparabile ed affiatata ed insieme compongono altre canzoni di successo come Assenzio, Senza Pagare e Italiana che finiscono per diventare i tormentoni dell’estate.

Purtroppo, però, a volte, anche le grandi amicizie finiscono. Ed è quello che è accaduto tra i due rapper.

J-Ax, durante un periodo di assenza del socio, partito in vacanza con la moglie Chiara Ferragni, avrebbe aperto, con un altro, una società speculare alla loro, causando anche un ulteriore litigio con Fabio Rovazzi, diviso tra i due fuochi.

Fortunatamente si tratta di acqua passata. È già da un po' che i due cantanti si sono riappacificati e vi è stato un riavvicinamento. Stasera, martededì 28 giugno, infatti, li vedremo di nuovo insieme sullo stesso palco.

L’occasione? Love Mi, un concerto benefico in piazza Duomo a Milano a favore di TOG (Together To Go), per la riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

I 22 artisti che parteciperanno al concerto benefico Love Mi

Alla serata parteciperanno ventidue artisti in quest’ordine:

Caneda (Il ragazzo d’oro),

MyDrama (Soli, Mantra),

Frada (Mosca, Sotto casa tua),

Cara (Le feste di Pablo, Preferisco te con Chadia Rodriguez, Come mai),

Paulo (Vogia, Cielo Drive, J),

Beba (Regole, Demodè),

Rosa Chemical (Britney, Polka 2, Polka 3, Londra, Polka1),

Rose Villain (Gangsta, Piango sulla Lambo, Michelle, Elvis, Chico),

MILES con Anna (1o minuti di set),

Mara Sattei (Milano, Parentesi, Ciò che non dici, Altalene),

Nitro (Rotten, Pleasantville, Mama e Trankillo con Vegas Jones),

Vegas Jones con Room9 e Nika Paris (Amnesie)

Ariete (Tutto con te, L’ultima notte, Castelli di lenzuola),

Rhove (Cancelo, La province, Shakerando, Compliqué con Ghali),

Paky (Blauer, Vita sbagliata, Rozzi Live),

Shiva (Non è easy, Aston Martin, Soldi puliti, Niente da perdere, Pensando a lei, Bossoli, Tuta Black con Paky, La zone con Rhove),

Dargen D’Amico (Ubriaco di te, Amo Milano, Maleducata con Rkomi, Io quello che credo, Dove si balla),

M¥SS KETA (Finimondo, Scandalosa, Pazzeska, Piena),

Lazza (Molotov, Morto mai, Panico, Catrame, Piove, Uscito di galera),

Ghali (Fortuna, Medley Boogieman-Wallah, Come Milano, Pare, Medley Ninna Nanna-Dende, Good Times),

Tananai (esagerata, Sesso occasionale, Pasta, Giugno, Baby Goddamn)

Fedez e J-Ax (intorno alle ore 23) con (La dolce vita con Tananai e Mara Sattei, Vorrei ma non posto, Spirale ovale e Domani smetto, Italiana, Salsa con Jake La Furia, Sapore con Tedua, Assensio con Levante e Stash, Ostia Lido, Mille con Orietta Berti, Bella storia, Musica del cazzo, Bimbi per strada, Maria Salvadoe con Il Cile, Senza Pagare).

Il concerto sarà completamente gratuito ed organizzato per ospitare anche persone disabili. Per chi non avesse la fortuna di parteciparvi di persona, potrà seguirlo comodamente da casa, a partire dalle 19 su Italia Uno.