A cura di Ludovica Ragonesi

Anna Pettinelli ed Elodie litigano sul palco. Ma le cose non stanno realmente così.

L’estate è sinonimo di concerti ed eventi.

In tutta Italia in questo periodo si stanno tenendo tantissime manifestazioni musicali che raggruppano gli artisti più ascoltati del momento.

Molte di queste vengono trasmesse in tv, sia sui canali Mediaset, come Battiti Live con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, o ancora il nuovissimo Tim Summer Hits, condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu e trasmesso in prima serata su Rai 2.

Ma sono tanti anche gli eventi trasmessi anche in diretta radiofonica, come l’RDS Summer Festival di Ostia, presentato da una delle voci storiche dell’emittente radiofonica: Anna Pettinelli.

La speaker e la cantante si punzecchiano sul palco

Una degli artisti che si sono esibiti sul palco del litorale romano è stata Elodie.

La cantante ha fatto ballare i tanti spettatori accorsi a ritmo della sua ultima hit estiva ‘Tribale’.

Ma il pubblico, non contento, ha acclamato a gran voce un’altra canzone molto amata di Elodie, ‘ Niente canzoni d’amore’. La richiesta ha momentaneamente spiazzato l’artista che non sapeva se in realtà ci fosse la base di un brano che non era in scaletta.

L’esitazione di Elodie ha fatto accorrere immediatamente sul palco la padrona di casa, Anna Pettinelli, che ha ripetuto il titolo della canzone, immaginando che Elodie non lo avesse capito.

Al che, la cantante dalle lunghe treccine nere ha risposto: “Anna, tu sei sempre aggressiva con me. Ci vuole un attimo per capire, no?”. In tutta risposta, la Pettinelli, con tono spazientito, ha scimmiottato le parole di Elodie, dicendo: “Un attimo che capisce… un attimo che capisce”.

Il battibecco tra le due è stato ripreso dagli smartphone dei tanti fan presenti e postato sui social, diventando subito virale.

Sembrava dunque fosse avvenuta una vera e propria lite tra l’ex insegnante di Amici e l’ex allieva ma in realtà è stata proprio la Pettinelli a calmare le voci del presunto litigio, postando su Instagram il vocale in cui è Elodie stessa a dire: “Annarè, come fanno a non capire che semo due romane veraci che se vonno bene? Dimmelo te!”.

Nessuno screzio dunque tra le due.