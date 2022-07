A cura di Ludovica Ragonesi

Amadeus non sbaglia un colpo. Anche per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2023, il noto conduttore ha deciso di accontentare tutto il suo pubblico: ad affiancarlo nella conduzione ci saranno infatti due nomi super conosciuti, l'uno appartenente al mondo dei social, l'altro invece talmente famoso da aver fatto la storia della musica italiana, amato da almeno tre generazioni di fan.

Stiamo parlando di Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, e Gianni Morandi, uno dei più noti cantanti italiani.

Il genio di Amadeus, che ha fatto delle sue precedenti edizioni del Festival di Sanremo un successone, sta proprio nel riconoscere ciò che il pubblico vuole e di assecondarlo nei modi che ritiene opportuni.

Con Chiara Ferragni si accontenta la fetta di pubblico dei cosiddetti Millennials.

Gianni Morandi invece rappresenta quella certezza di piacere ad un pubblico trasversale, dai più giovani a quelli più... maturi.

Ma la vera novità che Amadeus ha anticipato in esclusiva al Tg1, sta proprio nel ruolo che Gianni Morandi avrà sul palco dell'Ariston: il cantante sarà infatti co-conduttore del Festival per tutte e cinque le serate della kermesse.

Se la Ferragni aprirà e concluderà il Festival, Gianni Morandi darà invece man forte al presentatore ufficiale di Sanremo.

Gianni Morandi, un veterano a Sanremo

Per Gianni Morandi, quello di sanremese è un palco conosciuto. Il cantante bolognese ha più volte partecipato al Festival come cantante in gara, riuscendo a vincerlo però soltanto una volta con il brano Si può dare di più, insieme ad Umberto Tozzi ed Enrico Ruggieri. L'ultima sua esibizione lo ha visto super frizzante ed energico con il brano Apri tutte le porte, scritto per lui da Jovanotti, durante la scorsa edizione del Festival.

Ma il cantante è stato protagonista a Sanremo anche in qualità di conduttore: sue le edizioni del 2011 e 2012.

Dal momento che il Gianni nazionale sarà co-conduttore per le cinque serate del Festival, Chiara Ferragni invece aprirà e chiuderà lo show, resta a questo punto da capire quale altro personaggio tirerà fuori dal cilindro Amadeus per le restanti serate all'Ariston.