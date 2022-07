A cura di Gilda Riga

Can Yaman afflitto da pene d’amore? E’ un’ipotesi che con il passare del tempo sta prendendo sempre più piede, specie se si considerano le ultime Instagram stories condivise dal divo turco attraverso il suo account ufficiale.

La star di Day Dreamer – Le ali del sogno, che il prossimo autunno tornerà sugli schermi di Canale 5 insieme a Francesca Chillemi con l’attesissima fiction Viola come il mare, sta trascorrendo la sua estate a Roma (dove risiede stabilmente da circa un anno), nella villa dove recentemente si è trasferito per sfuggire all’ossessione di alcune fan e ai flash dei paparazzi, e in palestra, per prepararsi all’imminente inizio delle riprese della serie tv El Turco, targata Disney Plus Turchia.

Le fan dell’attore sono andate letteralmente in visibilio alla vista di alcuni scatti pubblicati dal settimanale Vero, che mostrano Yaman in compagnia di Francesca Del Fa, attrice de Il Paradiso delle Signore, in occasione del Filming Italy Sardegna Festival dello scorso giugno.

Al momento, non esiste alcuna conferma sul fatto che tra i due ci possa esserci del tenero, anche perché sembra che l’attrice sia già impegnata con un uomo che però non fa parte del mondo dello spettacolo. Ma la fantasia corre veloce, e le fan muoiono dalla voglia di vedere Can felice al fianco della persona giusta.

Chi è la misteriosa donna che turba il sonno di Can Yaman?

L’attore turco è preda di tormenti d’amore? A giudicare da alcuni post pubblicati recentemente sui social, ci sarebbe una persona che occupa stabilmente i suoi pensieri, tanto da spingerlo a farle recapitare un messaggio d’amore. In che modo? Attraverso una Ig stories, in cui Can Yaman ha condiviso il brano Night & Day di Joe Allen, mettendo in evidenza una strofa della canzone in cui si parla di un uomo distrutto da un amore non corrisposto. Il giorno e la notte per lui non hanno alcun significato, ed un assoluto bisogno di una ragione per ricominciare a vivere. Tuttavia, l’amore dell’altra persona non è corrisposto, non ha la volontà di mettersi in gioco.

Chi è, dunque, la misteriosa dama che rende insonni le notti di Can Yaman? Secondo l’enorme stola di ammiratrici della star turca non c’è alcun dubbio: si tratta di Demet Özdemir, sua ex partner sul set e nella vita. Secondo molti, infatti, la fiamma che alimentava la passione tra i due non si è mai spenta. Sarà proprio l’imminente matrimonio di Demet con il cantante e attore Oğuzhan Koç, previsto per la fine di agosto, la causa del mal d’amore di Can?