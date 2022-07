A cura di Gilda Riga

La nuova ondata di Covid ha colpito anche Demet Özdemir. E’ stata la stessa attrice turca ad annunciarlo attraverso il suo account Instagram, postando alcune stories in cui si vedono due operatori sanitari che l’hanno raggiunta nella sua abitazione per somministrarle i farmaci previsti dal piano terapeutico.

L’improvvisa assenza di Demet dai social aveva destato preoccupazione tra i fan, ed infatti è arrivata la doccia gelata. “Ho preso sempre le vitamine, ma il giorno è arrivato: ho preso il Covid” ha spiegato l’attrice, che poi ha precisato “Vorrei però dirvi che non c’è nulla di rimandato”.

E’ ipotizzabile che quest’ultima frase si riferisca agli impegni professionali e personali che la vedranno impegnata nel corso di questa estate.

La star turca, volto di punta di Disney Plus Turchia insieme ai colleghi Can Yaman e Hande Erçel, ha poi raccontato di come sta affrontando la momentanea convivenza con il virus: “Sta diventando un po’ doloroso e pesante, ma il trattamento terapeutico continua. Sto migliorando e torno presto”.

Ha poi rivolto un appello ai suoi follower, dicendo loro di prestare molta attenzione, e li ha ringraziati per l’affetto che le stanno dimostrando: “Vorrei ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati per me e si sono dispiaciuti per ciò che mi è successo. Vi amo tutti”.

Demet Özdemir: da Love Tactics alle nozze con Oğuzhan Koç

Questa estate sarà ricca di impegni per Demet Özdemir. Sono in corso, infatti, le riprese del secondo capitolo di Love Tactics, che sarà poi disponibile su Netflix, commedia romantica con protagonista proprio l’attrice turca insieme a Şükrü Özyıldız. E proprio al termine delle fatiche sul set, Demet dovrebbe finalmente convolare a nozze con il fidanzato Oğuzhan Koç.

La cerimonia dovrebbe celebrarsi il 28 agosto, ma a tal riguardo si attende ancora l’ufficialità. I futuri sposi avrebbero deciso di sposarsi in Italia, a Verona, la città di Giuletta e Romeo, e per concerne la location la loro scelta sarebbe ricaduta su un castello molto romantico posto fuori città.