A cura di Ludovica Ragonesi

Compleanno in grande stile quello che ha visto protagonista l’attore Gabriel Garko.

Garko, al secolo Dario Gabriel Oliviero, ha compiuto 50 anni e, in occasione di questo importantissimo traguardo, ha deciso di un organizzare un party super glamour nella cornice mozzafiato di Palazzo Brancaccio a Roma.

Tantissimi gli ospiti per una serata indimenticabile che è stata un vero e proprio evento, organizzato sin nei minimi dettagli. Insieme al suo 50esimo compleanno, Gabriel Garko ha infatti anche festeggiato i suoi 30 anni di carriera.

Per l’occasione, l’ingresso dei giardini di Palazzo Brancaccio è stato allestito con installazioni fotografiche per ripercorrere i più grandi successi della carriera dell’attore.

Ma gli effetti speciali non sono finiti li. Ballerini in abiti di scena dal sapore retrò e burlesque hanno infatti fatto da sfondo ai momenti salienti della festa, come l’ingresso trionfante in sala del festeggiato per soffiare le candeline (in realtà una sola) sulla maxi torta di compleanno.

Gabriel, vestito di bianco, con una preziosa maglia ricamata di John Richmond, è giunto nella sala barocca preceduto dai ballerini, a ritmo di Beggin’ dei Maneskin ad altissimo volume, in un tripudio di luci e coriandoli dorati.

Il party mondano... aspettando Ballando con le Stelle

La festa ha attirato tantissimi vip, molti dei quali sono legati a Gabriel Garko da una lunga e sincera amicizia: tra i nomi noti, il regista Enrico Vanzina, Laura Freddi, Manuel Bortuzzo, Beppe Convertini, Gilles Rocca, Jonathan Kashanian, Attilio Fontana, Rocco Casalino, Alessandro Zan, Francesca Cipriani, Eleonora Daniele e ancora tanti altri volti noti dello spettacolo.

Ma l’ospite che più di tutti ha attirato l’attenzione su di sé, è stata Milly Carlucci, che ha partecipato al party insieme a suo marito Angelo Donati. La sua presenza è stata infatti il segno della definitiva partecipazione di Gabriel Garko alla prossima edizione della trasmissione Ballando con le Stelle.

A partire dall’otto ottobre, lo show danzante di Rai 1 prenderà il via e accompagnerà per tutto l’inverno, a passo di tango, rumba e samba, gli italiani durante il loro sabato sera.