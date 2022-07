A cura di Ludovica Ragonesi

Michele Morrone nelle vesti di Massimo Torricelli sta per tornare. Fan in delirio per il trailer del terzo capitolo della saga dei film Netflix ‘365 Giorni’.

Ancora una volta il sexy attore vestirà i panni del boss Massimo Torricelli, pronto a combattere per affermare la supremazia del suo clan. Ancora una volta la famiglia rivale e la minaccia di una faida imminente, metterà a rischio i piani del tenebroso Torricelli.

Il trailer del terzo capitolo

Il trailer del film ‘The Next 365 Days’ (questo il titolo in inglese della terza pellicola) svela già molto di quelle che saranno le dinamiche che governeranno l’intera sceneggiatura: Massimo Torricelli è dinnanzi alla tomba di suo fratello gemello Adriano, e, proprio sul promontorio dove è avvenuta la sepoltura, c’è l’incontro ricco di tensione con Don Fernando Matos, il capostipite della famiglia rivale, che, accompagnato da suo figlio Nacho (interpretato dall’attore Simone Susinna) e da altri scagnozzi, cerca apparentemente di mediare una pace transitoria con il boss Torricelli.

Ma la rabbia di Massimo è esplosiva e l’accordo salta inevitabilmente.

Il secondo capitolo della saga si è concluso con un grande punto interrogativo: nella scena finale la moglie di Massimo, Laura (interpretata dall’attrice Anna-Maria Sieklucka), viene colpita da un proiettile durante un conflitto a fuoco e si accascia al suolo. Gli spettatori sono quindi rimasti col fiato sospeso circa la sorte della moglie del boss.

Il trailer del terzo capitolo continua a mantenere l’incognita sulla sorte di quel personaggio.

Svelata la data di uscita del terzo film

Non manca molto tuttavia ai fan del film per scoprire il destino dei loro beniamini, in quello che sarà il capitolo finale della storia. Netflix infatti lancerà la premiere del film il 19 agosto.

Ciò che rassicura le fan innamorate dei protagonisti della trilogia a sfondo erotico di Netflix, è la presenza dell’alter ego di Michele Morrone nel film: Simone Susinna vestirà ancora una volta i panni dello spietato e sexy Marcelo ‘Nacho’ Matos.

Michele Morrone e Simone Susinna, oltre ad essere colleghi sul set, sono anche grandi amici.

I due attori trascorrono spesso le vacanze insieme, come l’ultima a Capri, di cui abbiamo parlato in questo articolo.