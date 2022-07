A cura di Ludovica Ragonesi

Michele Morrone lancia il suo nuovo singolo.

Il famoso attore, protagonista del film Netflix 365 Giorni e del sequel 365 Giorni – Adesso, è un artista a 360 gradi.

Oltre alla recitazione infatti, Michele Morrone ha da sempre coltivato la passione per la musica.

Raccontando un aneddoto del suo passato, l’attore ha spiegato che quando era piccolo e faceva i capricci, bastava che le sorelle gli mettessero le cuffie con le canzoni di Madonna e dei Queen perché si calmasse immediatamente, quasi come se fosse rapito dalla potenza di quelle note.

Poi la carriera in tv e nel cinema ha preso il sopravvento e la musica è stata messa temporaneamente da parte.

Ma è stato con il film per Netflix 365 Giorni che si è nuovamente risvegliata la sua vecchia passione.

Morrone si è occupato infatti dell’intera colonna sonora del film.

Michele Morrone: la musica, un grande amore

Nel febbraio 2020 viene pubblicato l'album di debutto di Michele Morrone, Dark Room. Il progetto, che contiene anche alcune delle canzoni facenti parte della colonna sonora del suo film 365 Giorni, riesce ad ottenere un discreto successo, soprattutto in Polonia, dove raggiunge la seconda posizione nella classifica degli album.

Il 18 luglio 2022 Morrone lancia sulla sua pagina Instagram un’anteprima del suo nuovo singolo ‘Player’, che uscirà il 22 luglio su tutte le piattaforme musicali.

Dal momento che Morrone scrive i testi delle sue canzoni, della sua ultima fatica ha dichiarato: “La mia nuova canzone ‘Player’ parla di me e del mio percorso verso il vero amore. Tante volte mi sembra di essere desiderato da tutti, ma nessuno vuole correre il rischio di accettarmi così come sono. Hanno paura di come vivo la mia vita, sempre in movimento per il mondo, interpretando ruoli diversi e lavorando anche come cantante. Non sono mai sicuro se sono interessati a me come persona o a ciò che rappresento agli occhi del mondo esterno”.