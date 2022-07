A cura di Gilda Riga

Can Yaman, che a partire dal prossimo settembre approderà su Canale 5 insieme a Francesca Chillemi con l’attesissima fiction Viola come il mare, sbarca anche sulla Rai. E lo fa in occasione della messa in onda dello speciale della V edizione del Filming Italy Sardegna Festival condotto da Tiziana Rocca.

La celebrità turca partecipò all’evento che si tenne dal 9 al 12 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, dove venne premiato per il suo impegno nel sociale grazie all’opera della sua fondazione Can Yaman for Children.

In occasione del breve soggiorno in Sardegna, il protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno è stato visto in compagnia dell’attrice Francesca Del Fa, la Venere Irene Cipriani de Il Paradiso delle Signore. Secondo alcune indiscrezioni, i due avrebbero trascorso un bel po’ di tempo insieme, anche lontano dalla location in cui si svolgeva il Filming Festival. A testimoniare dell’incontro tra i due attori è stato il settimanale Vero, che ha pubblicato alcune immagini di Yaman e della Del Fa mentre passeggiano e chiacchierano amabilmente.

Ma facciamo chiarezza: gli scatti non sono assolutamente compromettenti, né evidenziano tantomeno un possibile flirt tra i due. Ma Can e la bella Francesca appaiono molto in sintonia.

Can Yaman torna in tv: ecco dove vedere l'attore turco

Ma torniamo alla stretta attualità. Venerdì 29 luglio, alle ore 23,45 su Rai 2, andrà in onda lo speciale sulla V edizione del Filming Italy Sardegna Festival, ideato e condotto da Tiziana Rocca. Tra film e anteprime assolute, tantissime le star internazionali che hanno calcato il palco della manifestazione: Josh Hartnett, Winston Duke, Naomie Harris, Kabir Bedi, James Franco, Cuba Gooding Jr., Danny Glover, Justin Hartley, la duchessa di York Sara Ferguson e, appunto, Can Yaman.

Le fan dell’attore turco, potranno finalmente vedere il proprio beniamino sugli schermi televisivi. Ma si tratta solo di un antipasto! Il piatto forte arriverà settembre con Viola come il mare.