A cura di zara penna

Mediaset: Silvia Toffanin condurrà Verissimo e molto probabilmente La talpa su Canale 5.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Sì, La talpa tornerà in onda è ufficiale. Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa. La conduzione ci sarà. Parliamo di un prime time di Canale 5, fatto insieme a Fascino e a Maria De Filippi. La conduttrice? Speriamo sia una di quelle di primo livello ma è in work in progress totale. A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito“.

Insomma le sue parole avevano celato ancora un dubbio.

Voci insistenti sul web avevano scommesso che la conduttrice de La Talpa sarebbe stata Simona Ventura, che però ha subito spento ogni speranza: “No, non se ne parla”.

Sui social, altri hanno fatto il giro del web, da Ilary Blasi a Barbara d’Urso. Nulla da fare, nessuna delle due sarà la conduttrice de La Talpa.

Nonostante le smentite, sembra proprio che a condurre La Talpa sia Silvia Toffanin

Da qualche ora gira voce, invece, che sarà proprio la compagna di Pier Silvio a condurre il reality della Fascino di Maria De Filippi.

Secondo il settimanale Di Più Tv sarà proprio la Toffanin la conduttrice de La Talpa: “Mediaset rilancia il reality con le stelle più lucenti. Maria De Filippi e Silvia Toffanin, due regine insieme per La Talpa. La dirigenza punta alla collaborazione tra Silvia Toffanin e Maria De Filippi, una come conduttrice e l’altra come produttrice “.

E’ risaputo che Maria De Filippi stima molto Silvia Toffanin e qualora la notizia fosse vera si stravolgerebbe il podio delle regine Mediaset.

Toffanin e De Filippi avranno il loro scettro. In attesa di conferme sappiamo, però, che La Talpa andrà in onda la prossima primavera.