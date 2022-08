A cura di Gilda Riga

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha scosso dalle fondamenta questa rovente – e non solo per le temperature - estate italiana.

"Noemi Bocchi incinta di Totti"

E sulla fine dell’idillio tra la conduttrice de L’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma è esplosa nelle ultime ore un’altra bomba: Noemi Bocchi, la nuova fiamma 34enne della leggenda giallorossa, sarebbe incinta. A rivelarlo è il Corriere della Sera, secondo cui “Noemi sarebbe addirittura in dolce attesa”, nonostante le recenti immagini pubblicate dal settimanale Chi non evidenzino particolari rotondità del ventre.

Insomma, quello che possiamo definire senza tema di smentita il gossip più importante degli ultimi anni, si arricchisce di un ulteriore sviluppo, che se confermato avrebbe del clamoroso, e getterebbe ulteriore benzina sul fuoco su una vicenda che sta monopolizzando l’attenzione del pubblico.

Che la love story tra il Pupone e la Bocchi abbia già raggiunto già un livello avanzato lo testimoniano le indiscrezioni delle ultime settimane, con Totti che avrebbe già passato in più di un’occasione la notte nell’appartamento della nuova compagna, per poi andare via furtivamente di buon mattino. Secondo quanto rivela Il Messaggero, la coppia che starebbe passando le vacanze insieme in gran segreto a Sabaudia, avrebbe stretto una sorta di patto: tenere segreta la loro relazione (fino ad ora con scarsi risultati, ndr) fino a quando le pratiche di separazione con Ilary Blasi non saranno terminate.

Blasi-Totti: a che punto sono le pratiche del divorzio

Intanto, stando a quanto rivelato da Fanpage, le operazioni di divorzio tra Blasi e Totti procedono a rilento, vista la difficoltà a trovare accordi chiari e definitivi dopo vent’anni di matrimonio. L’ex coppia avrebbe scelto una separazione lampo con negoziazione assistita, una procedura che consente di raggiungere lo status di separati in tempi brevi, senza dover fare ricorso al tribunale. La questione dovrebbe risolversi entro un mese e mezzo, ma è ipotizzabile che l’intero iter riprenderà al termine di agosto.