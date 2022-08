A cura di Gilda Riga

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. La coppia sta trascorrendo le vacanze estive ad Ibiza in compagnia dei figli Leone e Vittoria, ed in questi giorni sono stati anche raggiunti dalla sorella dell’imprenditrice digitale, Valentina, e da alcune amici come la nota influencer Veronica Ferraro.

Ferragnez: le vacanze nella villa da sogno ad Ibiza

La villa scelta dai Ferragnez è posta nella zona collinare dell’isola delle Baleari. Ampissimi spazi interni ed esterni, piscina a sfioro, macchia mediterranea, un cinema all’aperto e una pista di bowling. Insomma, una location da sogno, con tutti gli annessi e connessi, decisamente non alla portata di tutte le tasche.

Non è stato un anno semplice per una delle coppie più seguite ed amate dei social media. Prima il Covid, poi l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto il rapper meneghino per l’asportazione di un raro tumore neuroendocrino del pancreas, ed infine un violento virus influenzale che ha colpito Chiara e il primogenito Leone. Per fortuna, ora le cose sembrano andare per il verso giusto, e il 2022 ha portato con sé anche delle bellissime notizie. Quali? Innanzitutto l’approdo sul palco dell’Ariston della Ferragni, che sarà co-conduttrice nelle due serate più importanti del Festival di Sanremo, la prima e l’ultima; e poi il grande ritorno di Fedez ad X Factor, dopo quattro anni di assenza, e l’enorme successo ottenuto con il brano La dolce vita, realizzato in collaborazione con Tananai e Mara Sattei, divenuto un vero e proprio tormentone estivo.

Chiara Ferragni furiosa con Fedez: il motivo

Chiara e Fedez, com’è noto ai loro milioni di follower sparsi in ogni angolo del pianeta, amano condividere quasi ogni istante della propria quotidianità sui social. Ed è proprio durante una Instagram stories condivisa dal rapper milanese che la moglie gli ha rivolto parole tutt’altro che lusinghiere. Mentre era intenta a farsi fotografare dalla sorella Valentina per uno degli innumerevoli scatti da postare in rete, si è rivolta al marito che la riprendeva con lo smartphone senza usare mezze misure: “Hai rotto il c***o, vai via!”. Si è dunque verificata una lita in diretta?

Nulla di tutto ciò. Fedez aveva come obiettivo quello di far infuriare Chiara facendo dei versi buffi per deconcentrarla. Ma nonostante l'invito poco carino della moglie ad allontanarsi, il rapper non si è di certo arreso, e ha continuato a prenderla in giro, con la Ferragni che gli è corsa incontro minacciosa per fermarlo.

Un simpatico siparietto, che testimonia ancora una volta l’alchimia della coppia.