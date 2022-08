A cura di zara penna

Sono settimane ormai che la fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è al centro del gossip. Tradimenti, separazione e gelosie: un insieme di voci e rumors che non fanno altro che ingigantire una vicenda che sta fortemente caratterizzando questa estate.

Sia Francesco che Ilary, però, dopo aver comunicato la decisione di separarsi definitivamente attraverso un comunicato congiunto, hanno le bocche cucite. Entrambi stanno vivendo questo momento così delicato nel modo che più ritengono opportuno. Si godono le vacanze e l’estate cercando di vivere in maniera normale per amore dei loro figli.

Il gossip però non si arresta, e al riguardo è intervenuta sui social anche la figlia di Gigi D’Alessio, Ilaria. La trentenne, che conta milioni di follower su Instagram, ha voluto mandare un messaggio schietto e diretto a chi ricama su questa separazione, dimenticando che sono coinvolti anche i figli. Il divorzio dei genitori non è mai una situazione semplice da gestire, e le cose si complicano ulteriormente se, come nel caso di Francesco Totti e Ilary Blasi, i giornali ne parlano continuamente.

Ilaria D'Alessio: "Ci sono passata anche io"

Ecco perché Ilaria D’Alessio, che ricorda bene la bomba mediatica esplosa quando sono stati i suoi genitori a separarsi, ha deciso di intervenire. Nel 2006, mentre Gigi D’Alessio era ancora sposato con Carmela, madre di Ilaria, si cominciava già a parlare della relazione del cantante con l'allora giovanissima Anna Tatangelo. Ilaria ricorda bene quel periodo, e per questo ha invitato i suoi fan a rispettare il dolore e la privacy della famiglia Totti-Blasi.

Ecco cosa ha dichiarato sui social: “Questa roba fa male, io sono figlia di queste schifezze”. Nonostante siano passati anni, Ilaria sa bene cosa vuol dire leggere certe cose sui propri genitori e cosa significa affrontare una separazione. “Scusate ragazzi, all’ennesimo articolo che leggo sulla vicenda Totti-Ilary non posso fare altro che pensare ai loro figli e allo sciacallaggio mediatico a cui sono sottoposti”.