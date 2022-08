A cura di Gilda Riga

Diletta Leotta e la sua nuova fiamma Giacomo Cavalli escono finalmente allo scoperto. O almeno, per la prima volta dall’inizio della loro amicizia “speciale” compaiono insieme nella stessa foto.

A rivelare il dettaglio l’Investigatore Social ed esperto di gossip, Alessandro Rosica, che ha condiviso sul suo account Instagram lo scatto che mostra la conduttrice di Dazn e il modello insieme ad un gruppo di amici.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli insieme nella stessa foto

I due stanno trascorrendo insieme le vacanze, e non è di certo la prima volta che accade in questa rovente estate. Già lo scorso giugno entrambi furono “beccati” alle Baleari, e più specificamente a Palma di Maiorca. Insomma, gli indizi sono davvero troppi per non pensare ad un probabilissimo flirt tra Diletta e Giacomo, che però continuano a navigare sotto traccia. Del resto, dopo l’enorme esposizione mediatica dovuta alle sue precedenti love story con Daniele Scardina prima e Can Yaman poi, la bionda catanese si sta impegnando al massimo per mantenere un certo riserbo. Ma lo scatto condiviso da lei stessa sui social, proprio mentre si trova al fianco di Cavalli, potrebbe sancire di fatto l’uscita dall’ombra della nuova coppia.

Negli scorsi mesi, fu il settimanale Diva e Donna ad immortalarli mentre passeggiavano insieme per le strade di Milano: tanti sorrisi, ma niente baci ed effusioni che lasciassero intravedere la possibilità che tra di loro ci fosse del tenero.

Ma scopriamo nel dettaglio che è la nuova fiamma di Diletta Leotta. Giacomo Cavalli, bresciano di 29 anni, è laureato in Economia e Gestione Aziendale. Figlio del velista Beppe Cavalli, fu notato da un talent scout e da allora ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda, sfilando sulle passerelle dei grandi brand, tra cui Armani.