A cura di zara penna

Non sembra volersi arrestare il gossip su Can Yaman e le sue presunte relazioni.

Dopo la partecipazione al Filming Italy Sardegna Festival, iniziativa nel corso della quale ha anche ricevuto un premio, la star turca è finita nel mirino di Dagospia che ha parlato di un nuovo possibile flirt che lo vedrebbe coinvolto.

In Sardegna, Can avrebbe incontrato la sua ex Diletta Leotta, e a quanto pare l’avrebbe anche snobbata. Così come si sarebbe sottratto ad un incontro con Kabir Bedi. Ma non è tutto. Secondo sempre Dagospia, Can Yaman avrebbe invece passato molto tempo a chiacchierare con una nota attrice della soap opera Il Paradiso delle Signore, ovvero la bionda Francesca Del Fa, che interpreta Irene nella serie di successo in onda su Rai 1.

Can Yaman: flirt con un'attrice de Il Paradiso delle Signore?

Ecco quanto riporta Dagospia: “Can Yaman è volato in Sardegna. Gira voce che l’attore turco, amatissimo dal pubblico femminile e da quello social, abbia evitato all’evento l’incontro con due persone. In primis, con l’ex fidanzata Diletta Leotta, e anche con l’attore Kabir Bedi, in questo caso complice il progetto Sandokan di cui si sono perse le tracce. Il bel Can ha trascorso molto tempo a chiacchierare con Francesca Del Fa, attrice della soap Rai Il Paradiso delle Signore. Un feeling che non è sfuggito ai presenti”.

Intanto, lo scorso mese Can è stato costretto a trasferirsi dall’abitazione romana in cui viveva a causa di alcuni atteggiamenti inappropriati da parte delle fan. All’epoca dei fatti, l’attore turco condivise sui social un duro sfogo in cui lamentava di essere vittima di un vero e proprio stalkeraggio da parte di una fetta delle sue ammiratrici: “Vi voglio bene uguale. Spero possiamo trovare pace tutti quanti, perché io ne ho tanto bisogno. Ho cercato di essere sempre riservato, ma allo stesso tempo molto unito a voi. Ho cercato di trovare un equilibrio, e vorrei dire a coloro che mi vogliono veramente bene: non vado via dall’Italia. State sereni”.