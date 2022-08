A cura di Gilda Riga

Arisa nelle ultime settimane è sempre più al centro dell’attenzione mediatica. Ma questa volta non si tratta di gossip, delle foto hot che posta sui social o della fine della tormentata storia d’amore con Vito Coppola.

Arisa, durante un concerto il gesto che commuove il web

La cantante di origini lucane si è resa protagonista di un episodio che ha commosso ed emozionato il mondo del web. In una delle tappe della sua tournée estiva, a Frosinone, mentre si esibiva sulle note di uno dei suoi brani più celebri e di successo, “Meraviglioso amore mio”, si è avvicinata ai fan assiepati in prossimità delle transenne poste nelle immediate vicinanze del palco. “Voglio cantare con voi” ha detto la nuova prof di Amici di Maria De Filippi. A sorpresa, ha avvicinato il microfono ad una ragazza in prima fila, ed il risultato è stato assolutamente incredibile: la bellissima e soave voce di questa sua sostenitrice ha stupito il pubblico accorso per assistere al concerto, e la stessa Arisa, che ha deciso di cantare interamente il brano con lei.

Il video, postato su TikTok da un’altra fan, è diventato immediatamente virale, con centinaia di commenti a favore dell’ex vincitrice di Ballando con le Stelle: “Bellissimo gesto di generosità, grande Arisa!”.

Di recente, la cantante non ha attraversato un periodo facilissimo. La fine della storia d’amore con il ballerino e coreografo ebolitano, Vito Coppola, le ha causato un dimagrimento repentino, come rivelato da lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Ho avuto una delusione d’amore molto grande, sono stata male e ho smesso di mangiare. Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni”.

Ora, per fortuna, Arisa sembra aver definitivamente superato il trauma dovuto alla brusca fine della sua storia d’amore con il ballerino di Ballando con le Stelle, e si sta beando dell’incredibile affetto dei suoi fan nella tornée estiva che la sta portando in giro per l’Italia.

Il prossimo settembre, inoltre, avrà inizio la sua nuova avventura come insegnante nell’edizione 2022 di Amici. Un ruolo non inedito per lei, visto che già in passato era stata giudice di un altro talent show, X Factor.