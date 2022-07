A cura di Ludovica Ragonesi

Arisa parla a cuore aperto e confessa la sua ossessione.

La cantante potentina da diversi mesi è protagonista delle pagine di cronaca rosa.

Prima la sua storia (mai ufficializzata) con il ballerino di Ballando con le Stelle, Vito Coppola, con il quale, stando ai rumors, Arisa avrebbe vissuto una storia d’amore molto passionale.

Poi il ritorno a casa Mediaset, dopo la parentesi in Rai con la trasmissione di Milly Carlucci. Arisa siederà infatti nuovamente alla cattedra di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il suo ritorno al talent show di Canale 5 ha fatto molto clamore, soprattutto perché, con il suo rientro, Arisa avrebbe “scalzato” un’altra storica insegnante di Amici, Anna Pettinelli.

Di certo, la cantante dalla voce di usignolo riuscirà a trasmettere agli allievi della scuola non solo le nozioni tecniche di canto, ma anche la giusta dose di sensibilità ed emotività, necessarie per l’interpretazione più sincera dei brani.

Arisa: quel nemico di nome ansia. La cantante si confessa

Emotività è una parola che ben si abbina al carattere di Arisa. L’artista, si sa, ha un carattere molto sensibile e profondo.

Questa sua estrema sensibilità la porta spesso a soffrire, purtroppo, di disturbi legati all’ansia.

Uno di questi è la tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo che porta la persona di cui ne soffre a strapparsi i capelli. Arisa ha confidato il suo problema al sito 361magazine.it.

Questa patologia ha avuto come conseguenza per la cantante la necessità di doversi rasare spesso i capelli.

Ultimamente Arisa sfoggia un taglio corto sbarazzino ‘alla Tokyo’, il personaggio interpretato dall’attrice spagnola Úrsula Corberó ne La Casa di Carta, la fortunata serie Netflix campione d’ascolti.

Non è raro però vedere l’artista anche con capelli lunghi. Per questi repentini cambi di look, la cantante ha confessato di fare ricorso alle extension, applicate in centri specializzati.

Stando alle sue dichiarazioni, Arisa ultimamente ha sofferto molto per amore. Adesso però la cantante ha nuovamente ritrovato il suo equilibrio e noi tutti le auguriamo di non perdere più la sua serenità.